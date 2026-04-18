Preocupa a Organizaciones Sociales Aumento de Violencia de Género

* Factores Económicos y Falta de Acceso a la Justicia Agravan la Problemática.

Tapachula, Chiapas 17 de Abril del 2026.- En Chiapas, el incremento de casos de violencia de género mantiene en alerta a organizaciones sociales, que advierten un panorama cada vez más complejo tanto en zonas urbanas como rurales. Isabel Méndez Hernández, dirigente de Mujeres en Movimiento por una Justicia Social, señaló que la situación es preocupante debido a la intensidad con la que se están registrando las agresiones, incluso en relaciones de noviazgo entre jóvenes.

Indicó que recientemente se han documentado casos graves en municipios cercanos a Tapachula, donde las agresiones han escalado a lesiones severas e incluso a la pérdida de vidas. “Se trata de una violencia con mayor saña, con más odio, que se está normalizando en la sociedad”, advirtió.

Uno de los principales obstáculos, explicó, es el acceso limitado a la justicia. Muchas mujeres, especialmente en zonas alejadas, abandonan sus denuncias debido a los costos de traslado, el tiempo invertido y la falta de seguimiento institucional. “No es que no quieran denunciar, es que la situación económica no les permite continuar con los procesos”, señaló.

Este factor económico se suma a tensiones dentro de los hogares, donde la falta de ingresos, empleo o estabilidad genera conflictos que pueden detonar en violencia. La dirigente subrayó que el problema no solo es social, sino también económico, ya que la precariedad influye directamente en la dinámica familiar.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a acercar los servicios de atención, facilitar el acceso a fiscalías y garantizar respuestas oportunas a las víctimas. Consideró que la prevención también es clave, tanto desde el hogar como en la educación de jóvenes, para identificar señales de riesgo y evitar que las agresiones escalen.

Finalmente, Méndez Hernández destacó la importancia de la corresponsabilidad social. “Es un problema que nos involucra a todos: autoridades, familias y sociedad. Si no se atiende de manera integral, la violencia seguirá creciendo”, concluyó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.