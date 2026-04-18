Barda en Riesgo Pone en Alerta a Comunidad Escolar en Tapachula

*En la Colonia Nuevo Mundo 2.

Tapachula, Chiapas 17 de Abril del 2026.- La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica No. 69, ubicada en la colonia Nuevo Mundo 2 de Tapachula, enfrenta una situación de riesgo debido al deterioro progresivo de su barda perimetral, la cual presenta múltiples fisuras y ha sido catalogada como de alto riesgo por autoridades de Protección Civil.

La directora del plantel, Martha Patricia Reyes Montes, explicó que desde su llegada hace tres ciclos escolares la estructura ya mostraba daños menores; sin embargo, los constantes movimientos sísmicos y lluvias han agravado el problema, poniendo en peligro tanto a estudiantes como a peatones que transitan por la zona.



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Ante esta situación, se solicitó un dictamen oficial que confirmó el riesgo estructural. No obstante, la falta de documentación legal que acredite plenamente la propiedad del terreno a favor del sector educativo ha impedido que instancias como el INIFECH o áreas de planeación puedan intervenir con recursos públicos.Actualmente, el plantel cuenta con un título de propiedad a nombre del Ayuntamiento desde 1987, pero no ha sido regularizado, lo que mantiene detenida cualquier gestión formal de rehabilitación. Mientras tanto, la barda continúa deteriorándose sin una solución de fondo.La directora señaló que las cooperaciones de padres de familia están destinadas a mejoras básicas, por lo que no es viable asumir el costo de reconstrucción, que podría superar ampliamente los 50 mil pesos estimados inicialmente.Como medida temporal, se ha considerado apuntalar la estructura, aunque reconocen que esto no garantiza la seguridad a largo plazo. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades educativas para agilizar la regularización del inmueble y atender esta problemática que afecta directamente el entorno escolar.La situación refleja los retos que enfrentan muchas escuelas públicas, donde la falta de certeza jurídica limita el acceso a recursos, dejando en riesgo la seguridad de la comunidad educativa. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.