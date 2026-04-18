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Detienen a Paul Muñoz por Presunta Violencia de Género

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* Actual Secretario de Bienestar Municipal.

Tapachula, Chiapas; 17 de Abril.-En un operativo que ha sacudido las estructuras del poder local, fue detenido Paul Muñoz, actual Secretario de Bienestar de Tapachula. El funcionario, quien hasta hace poco presumía impunidad, enfrenta graves acusaciones por violencia de género.
La captura de Muñoz se deriva de diversas denuncias por «violencia de género, acoso y amenazas».
Fuentes cercanas al caso confirman que el funcionario ya se encuentra bajo custodia y fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

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