Medusas Mantienen Alejados a Bañistas de las Playas en Puerto Madero

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*- Las Escolleras, una de las Zonas más Afectadas por Estos Organismos

Puerto Madero, Chiapas; 5 de Mayo de 2026.- Las playas suelen ser de los destinos más visitados por la población durante días de asueto o puentes laborales; sin embargo, el pasado fin de semana, en el marco de los festejos por el Día del Niño y el Día del Trabajo, la afluencia fue mínima debido a la presencia de medusas en las costas de Puerto Madero, siendo la zona de “Las Escolleras” una de las más afectadas.

Comerciantes denunciaron que esta situación comenzó a registrarse desde hace aproximadamente cuatro meses, lo que ha impactado negativamente su actividad económica, ya que, al no poder ingresar al mar, los visitantes optan por acudir a otros destinos de esparcimiento familiar en la región.

“Las medusas son pequeños invertebrados gelatinosos que, al entrar en contacto con la piel, provocan irritación o una sensación similar a múltiples picaduras de hormiga, lo cual ha alejado a las personas de las playas por cuestiones de seguridad”, comentaron.



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Juana “N”, comerciante en la zona de Las Escolleras, señaló que la afectación ha sido progresiva. Recordó que durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa ya se presentaba esta problemática, pero actualmente se ha intensificado.La presencia de medusas se hizo más evidente a partir del inicio de los trabajos de enrocamiento en la zona, donde autoridades federales, a través de la Marina, construyen un muro de rocas para evitar el azolvamiento del canal de acceso a la terminal de Puerto Chiapas, sostuvo.Ante la incertidumbre por la alta presencia de estos organismos, los comerciantes solicitan la intervención de las autoridades para investigar las causas de este fenómeno, ya que está golpeando severamente la economía de cientos de familias que dependen de la venta de alimentos en las palapas.Advirtieron que la situación es crítica, pues no han logrado una reactivación económica en la zona, de la cual dependen numerosas familias. EL ORBE / Mesa de Redacción