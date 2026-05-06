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Replantean Estrategia Para Atraer Inversión a los Polos de Desarrollo

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*En la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo del 2026.- “El proyecto de Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) en la frontera sur entra en una nueva etapa, tras el replanteamiento de su esquema de licitación con el objetivo de hacerlo más atractivo para inversionistas, principalmente del ámbito internacional”.
Así lo dio a conocer Exal Juan Rodríguez, director de Polos de Desarrollo y Cadenas Productivas Cluster de la Secretaría de la Frontera Sur.
Actualmente se están redefiniendo las bases para relanzar la licitación bajo un modelo económico más competitivo, luego de identificar que el esquema anterior no resultaba atractivo para inversionistas nacionales. La nueva visión apunta a captar capital extranjero, aprovechando la ubicación estratégica de Chiapas y su cercanía con Centroamérica, considerada como el mercado natural de la región.

En términos de avance, el proceso de licitación podría extenderse alrededor de seis meses, por lo que se prevé que los primeros contratos se concreten hacia finales de este mismo año. En esta primera fase, se licitará la administración de los terrenos, para posteriormente dar paso a la atracción de inversiones productivas.
Rodríguez destacó que ya existe interés por parte de potenciales participantes, así como cartas de intención de empresas que podrían integrarse al desarrollo, lo que brindaría mayor certidumbre al proyecto. Este esfuerzo se fortalece con la colaboración de organismos internacionales y el respaldo del Gobierno Estatal.
Desde una perspectiva social, el desarrollo de estos polos representa una oportunidad para generar empleo, impulsar la capacitación del talento local y reducir desigualdades en una de las regiones históricamente rezagadas del país. En el plano económico, se busca detonar cadenas productivas, fortalecer el comercio regional y posicionar a Chiapas como un nodo estratégico en el intercambio con Centroamérica.
Asimismo, se contempla la participación de la academia en estudios técnicos y ambientales, garantizando que el crecimiento industrial se realice bajo criterios de sustentabilidad y respeto a los recursos naturales.
El reto, coincidió el funcionario, no solo es atraer inversión, sino lograr una coordinación efectiva entre Gobierno, sector privado, academia y sociedad, para consolidar un modelo de desarrollo incluyente y sostenible en la frontera sur. EL ORBE/ JC

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