Transportistas de Acarreo de Material Denuncian Competencia Desleal

ENVIADO: DOEL

*Afirman que son Excluidos por Empresa Foráneas.

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo del 2026.- Líderes del sector transportista adheridos a la CTM alzaron la voz para denunciar presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de obras federales en la región Soconusco, particularmente en proyectos como el enrocamiento en Puerto Madero y trabajos carreteros en la Costa.

Jorge Cortés Grajales, secretario general estatal del Sindicato de Irrigación CTM, reconoció avances en materia laboral y de seguridad impulsados por el Gobierno Federal, sin embargo, advirtió que persisten problemáticas graves que afectan tanto a trabajadores como a la población en general.

Denunció la competencia desleal que representa la participación de otros sindicatos, a quienes acusó de “abaratar” el costo del trabajo reduciendo tarifas de transporte de materiales a niveles que, afirmó, resultan insostenibles para los operadores locales.

Mientras anteriormente se cobraban cerca de 8.90 Pesos por metro cúbico/kilómetro, actualmente se reportan pagos de hasta 3.80 Pesos, pese al incremento en insumos como diesel, refacciones y mantenimiento.

Esta situación, dijo, obliga a muchos transportistas a aceptar condiciones desfavorables por necesidad, debilitando la economía del sector y generando un efecto negativo en cadena sobre sus familias.

En el plano social, el líder sindical alertó sobre riesgos a la seguridad pública derivados del uso de unidades no adecuadas para el traslado de roca, señalando que esto ha provocado accidentes en tramos carreteros entre Huixtla y Tapachula, algunos con consecuencias fatales. Acusó además la falta de supervisión por parte de autoridades federales en materia de transporte y seguridad vial.

Cortés Grajales también cuestionó la falta de inclusión de transportistas locales en proyectos de gran escala, pese a que, aseguró, la CTM mantiene una amplia presencia en la región.

Su organización ha evitado confrontaciones para no afectar la gobernabilidad, indicó, pero dejó claro que no participarán en esquemas que consideren irregulares o corruptos.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para revisar la operación de estas obras, garantizar condiciones justas para los trabajadores y priorizar la seguridad de la ciudadanía.

“El desarrollo es necesario, pero no puede construirse a costa de la vida ni del sustento de quienes mueven la economía local”, concluyó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros