PC Alerta por Temperaturas de Hasta 46 Grados en Tapachula

* Llama a Extremar Precauciones.

Tapachula, Chiapas; 7 de Mayo del 2026.- Ante las intensas temperaturas que se registran en la región Soconusco, autoridades de Protección Civil en Tapachula emitieron un llamado urgente a la población para reforzar medidas preventivas y evitar afectaciones a la salud derivadas de los golpes de calor.

Luis Demetrio Martínez López, secretario de Protección Civil Municipal, informó que actualmente convergen dos fenómenos climatológicos: una onda de calor que afecta gran parte del sureste mexicano y un frente frío que ha provocado lluvias y cambios bruscos de temperatura.

“Las temperaturas en Tapachula ascienden hasta los 40 grados, pero la sensación térmica llega a los 45 o 46 grados”, explicó el funcionario, quien advirtió que estas condiciones podrían mantenerse durante esta semana y parte de la siguiente.



1 de 2

Las lluvias recientes, como la registrada el pasado domingo, son consecuencia del choque entre ambos fenómenos, situación que también podría derivar en vientos fuertes y riesgos adicionales para la población, señaló.Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición prolongada al sol, utilizar sombrero, gorra o paraguas, además de mantenerse hidratados constantemente. El llamado es especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas.“Los padres deben procurar que sus hijos lleven agua a las escuelas y estén hidratándose constantemente”, señaló Martínez López, quien además pidió no descuidar a las mascotas, ya que también son vulnerables a las altas temperaturas.Hasta el momento, Protección Civil ha atendido entre seis y ocho reportes relacionados con golpes de calor y descompensaciones, incluyendo el caso reciente de una persona afectada en una institución educativa.El funcionario alertó también sobre el riesgo que enfrentan personas con padecimientos cardíacos o enfermedades crónicas. “No deben exponerse al sol, porque el calor puede agravar sus condiciones de salud”, indicó.Como parte de las acciones preventivas, el Ayuntamiento de Tapachula realiza campañas informativas mediante entrega de trípticos y difusión de recomendaciones en escuelas, mercados y paradas de transporte público.Finalmente, Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y reportar cualquier emergencia al 911, especialmente ante el pronóstico de lluvias intensas y posibles afectaciones en zonas cercanas a ríos y cauces. ELORBE/ JC