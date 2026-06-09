Instalan Bandera Roja en la Costa Chiapaneca

*Prohibida la Pesca y Acceso al Mar.

Tapachula, Chiapas; 08 de Junio de 2026.- El director de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez, informó que fueron reforzadas las medidas preventivas en las playas de Puerto Madero, ante el fuerte oleaje generado por el fenómeno de mar de fondo y la presencia de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico.

Durante un recorrido de supervisión realizado en la zona costera, el funcionario señaló que actualmente prevalece un evento de mar de fondo con oleaje de entre 2.43 y 3.43 metros de altura, condiciones que representan un riesgo para bañistas, pescadores y prestadores de servicios turísticos.

Como parte de las acciones preventivas implementadas por el Ayuntamiento de Tapachula, personal de Protección Civil instaló bandera roja en las playas de Puerto Madero para advertir a la población sobre el peligro de ingresar al mar mientras persistan las condiciones adversas.

Debido a la intensidad del oleaje y al avance constante del mar sobre la franja de playa, dijo el funcionario, se procedió a la evacuación preventiva de propietarios de negocios, comerciantes, encargados de palapas y demás prestadores de servicios ubicados en áreas vulnerables, con el objetivo de salvaguardar su integridad física y evitar accidentes.

Asimismo, explicó que el establecimiento de vaguadas y el paso de ondas tropicales mantienen el potencial de tormentas locales que podrían generar lluvias, actividad eléctrica, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y reducción de la visibilidad en las costas del Pacífico mexicano.

El titular de Protección Civil municipal agregó que una zona de baja presión localizada aproximadamente a 125 kilómetros al sureste de Puerto Chiapas, mantiene un 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que se mantiene un monitoreo permanente de su evolución y posibles afectaciones para la región Costa y Soconusco.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, evitando acercarse al mar o realizar actividades acuáticas mientras continúe la alerta por mar de fondo.EL ORBE / Martha Guillén