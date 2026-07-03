Graduaciones Impulsan Ventas en Casas de Empeño de la Región

*Familias Buscan Liquidez Para Gastos de Graduaciones.

Tapachula, Chiapas; 2 de Julio del 2026.- Con la temporada de graduaciones y clausuras del ciclo escolar, las casas de empeño en Tapachula registran un incremento en la venta de artículos, principalmente anillos de graduación, reflejando que muchas familias buscan alternativas accesibles para reconocer el esfuerzo académico de sus hijas e hijos sin comprometer en exceso su economía.

Miguel Ángel Ruiz Santiz, subgerente de la casa de empeño Prestamil, informó que desde principios de mayo comenzó a observarse un mayor movimiento comercial, tendencia que, esperan, continúe durante los primeros días de julio, impulsada por el adelanto del cierre del ciclo escolar en diversos planteles.



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Contrario a la percepción de que en estas fechas aumenta el número de personas que acuden a empeñar pertenencias para cubrir gastos de graduación, dijo, actualmente solo alrededor del 20 por ciento de los clientes solicita préstamos prendarios. En cambio, la mayoría visita estos establecimientos para adquirir algún obsequio, especialmente anillos de graduación.Además de joyería, los compradores también buscan celulares de bajo costo y bicicletas para regalar a los estudiantes que concluyen una etapa académica. De acuerdo con el entrevistado, las cadenas y pulseras tienen menor demanda durante esta temporada.Uno de los principales factores que favorecen este comportamiento es el ahorro. Ruiz Santiz señaló que una pieza de joyería en una casa de empeño puede costar hasta un 50 por ciento menos que en una joyería tradicional, ya que el precio se determina principalmente por el peso y el quilataje del Oro, lo que representa una opción viable para familias con presupuestos limitados.En el caso de los anillos personalizados, explicó que los compradores únicamente deben realizar un nuevo grabado para adaptarlos al nombre o generación del estudiante.El subgerente indicó que las ventas relacionadas con graduaciones han aumentado aproximadamente un 25 por ciento respecto a un periodo habitual, lo que también representa un impulso para el comercio local.Finalmente, invitó a la población a comparar opciones y considerar las casas de empeño como una alternativa económica para adquirir regalos con motivo de las graduaciones, contribuyendo así al cuidado de la economía familiar sin dejar de reconocer el logro académico de los estudiantes. EL ORBE/ JC