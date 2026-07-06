En Tapachula Detectan Casos de Sífilis en Adultos Mayores

* Durante Jornadas Gratuitas de Salud Municipal y Brigada Callejera.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio del 2026.- Las jornadas gratuitas de detección de VIH y sífilis que realizan Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, en coordinación con Salud Municipal, en el Parque Central “Miguel Hidalgo”, han permitido identificar casos reactivos de sífilis, principalmente en personas mayores de 50 años que nunca antes se habían realizado una prueba.



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El responsable de la oficina de Brigada Callejera en Tapachula, Cristhian Gómez, explicó que el objetivo de instalar este módulo es acercar los servicios preventivos a toda la población, aprovechando la afluencia de personas en el centro de la ciudad. Destacó que la respuesta ha sido positiva, especialmente entre habitantes de comunidades de la zona alta del municipio.Aunque en las últimas semanas no se han detectado casos reactivos de VIH, la realización de pruebas es indispensable para lograr diagnósticos oportunos y brindar tratamiento antes de que las enfermedades presenten complicaciones, dijo.Las personas con resultados reactivos a sífilis son canalizadas de inmediato a las oficinas de Brigada Callejera para iniciar su atención médica, evitando mayores riesgos para su salud y reduciendo la posibilidad de nuevos contagios.Gómez advirtió que la prevención enfrenta un obstáculo importante debido a la escasez de pruebas rápidas, condones e insumos en la red pública de salud. Afirmó que desde hace más de un año la Jurisdicción Sanitaria presenta desabasto de pruebas de VIH, situación que limita la detección temprana en centros de salud.Ante este panorama, explicó que las campañas son financiadas por organizaciones internacionales, lo que permite ofrecer gratuitamente estudios que en laboratorios particulares tienen un costo aproximado de 250 Pesos por persona, representando un importante ahorro para familias de escasos recursos.Actualmente, el módulo realiza entre 40 y 60 pruebas diarias y busca ampliar su cobertura en distintos espacios públicos de Tapachula, con el propósito de fortalecer la prevención, proteger la salud comunitaria y reducir el impacto social y económico que generan las enfermedades de transmisión sexual cuando no son detectadas a tiempo. EL ORBE/ JC