Adriana Barraza Recibirá un Homenaje por sus 50 Años de Trayectoria

Adriana Barraza, actriz de la exitosa cinta “Amores perros” y nominada al Oscar por su trabajo en «Babel», cumplirá 50 años de carrera con un homenaje por parte del Festival Internacional de Cine en Guanajuato.

Recibirá, en la ciudad de León, sede inicial del certamen, la Cruz de Plata por parte del GIFF (por sus siglas) y la Medalla de Plata por parte de la Filmoteca de la UNAM. “Con todo mi corazón agradezco que tendré el honor de recibir esto y que me festejen mis 50 años desde que comencé a ser actriz”, dijo por medio de un video enviado desde Dominicana, donde está trabajando, proyectado durante la presentación oficial del certamen.

El GIFF se realizará del 21 al 31 de julio en tres ciudades guanajuatenses, León, San Miguel de Allende e Irapuato. Además de Barraza, la productora Mónica Lozano («No se aceptan devoluciones») y la actriz Blanca Guerra («Santa sangre») serán reconocidas por la asociación Mujeres en el Cine y la Televisión.

Durante su intervención ambas famosas recalcaron la importancia de que no haya violencia de género en el audiovisual mexicano. “La asociación es importante en nuestro quehacer sea la especialidad que sea. No a la violencia contra mujeres, niños, contra nadie. No a los feminicidios”, exclamó Guerra. “Hay que crear espacios más igualitarios, más equitativos; es momento de dialogar sobre estos temas en todos los ámbitos”, dijo, por su parte, Lozano. La programación del GIFF estará conformada por 181 producciones, entre cortos y largometrajes, procedentes de más de 40 países. SUN