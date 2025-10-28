miércoles, octubre 29, 2025
spot_img
InicioAl InstanteConato de incendio en el Rialfer moviliza a cuerpos de emergencia en...
Al InstanteRojas

Conato de incendio en el Rialfer moviliza a cuerpos de emergencia en Tapachula

0
12

Conato de incendio en el Rialfer moviliza a cuerpos de emergencia en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 28 de octubre de 2025. — Alrededor de las 6:20 de la tarde de este martes, se registró un conato de incendio en las instalaciones del Rialfer, ubicado sobre la Cuarta Sur, a la altura del mercado La Estación.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar, logrando controlar el fuego antes de que se extendiera y causara mayores daños.

Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado por una persona en situación de calle.
El Orbe/Carlos Montes

Artículo anterior
Polos de Desarrollo Generan una Gran Expectativa Laboral: Ingenieros Mecánicos Electricistas
Artículo siguiente
Participa en la Rodada del Terror en Tapachula.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Participa en la Rodada del Terror en Tapachula.

Al Instante staff - 0
Leer más

Polos de Desarrollo Generan una Gran Expectativa Laboral: Ingenieros Mecánicos Electricistas

Al Instante staff - 0
Polos de Desarrollo Generan una Gran Expectativa Laboral: Ingenieros Mecánicos Electricistas Tapachula, Chiapas 28 de Octubre del 2025.- La mano de obra calificada, es un...
Leer más

AIIM y FRIP aprehenden a presunto responsable del delito de trata de personas

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en 2024 y 2025 en Tuxtla Gutiérrez Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), en coordinación con la Fuerza...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV