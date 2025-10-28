Conato de incendio en el Rialfer moviliza a cuerpos de emergencia en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 28 de octubre de 2025. — Alrededor de las 6:20 de la tarde de este martes, se registró un conato de incendio en las instalaciones del Rialfer, ubicado sobre la Cuarta Sur, a la altura del mercado La Estación.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar, logrando controlar el fuego antes de que se extendiera y causara mayores daños.

Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado por una persona en situación de calle.

El Orbe/Carlos Montes