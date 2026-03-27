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PLAYAS EN TAPACHULA: SIN ALCOHOL DESPUÉS DE LAS 18:00 HORAS

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El Ayuntamiento de Tapachula hace un llamado a la ciudadanía y visitantes a respetar que en playas del municipio no se permite la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas después de las 18:00 horas, como medida para garantizar la seguridad y la sana convivencia.

De manera interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el Dr. Alejandro Lluch; Protección Civil, con el maestro Demetrio Martínez; y la Secretaría de Salud Municipal, dirigida por el doctor Pancho Castillo, mantienen operativos de vigilancia para el cumplimiento de esta disposición.

En restaurantes y bares, el horario de venta y consumo se mantiene de manera normal hasta las 2:00 de la mañana.

Se exhorta a la población a actuar con responsabilidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar estas medidas para disfrutar de forma segura en Tapachula.

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