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Renueva Liderazgo la Ganadería en Tapachula; Nueva Directiva Asume Retos del Sector

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• Productores pecuarios eligen nueva directiva en asamblea anual, apostando por fortalecer la productividad y enfrentar los desafíos económicos del campo en la región.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo de 2026.– En un ambiente de participación y compromiso con el desarrollo del sector pecuario, la Asociación Ganadera Local de Tapachula A.C. llevó a cabo el pasado fin de semana su asamblea general ordinaria anual, donde se concretó la renovación de su mesa directiva.

Durante los trabajos realizados, y conforme a lo establecido en la ley de organizaciones ganaderas y sus estatutos internos, se desahogaron los puntos del orden del día, destacando la presentación de informes, la revisión de actividades y la elección de los nuevos órganos de representación.

Como resultado, fue nombrado Presidente el MVZ. Arnoldo Montaño Espinoza, quien encabezará los esfuerzos para fortalecer la productividad y la organización del gremio. Como secretario fue designado el MVZ. Rigoberto Castillejos Ordoñez y Tesorero: Ing. Armín O. Albores Domínguez. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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