Renueva Liderazgo la Ganadería en Tapachula; Nueva Directiva Asume Retos del Sector

• Productores pecuarios eligen nueva directiva en asamblea anual, apostando por fortalecer la productividad y enfrentar los desafíos económicos del campo en la región.
Tapachula, Chiapas; 29 de marzo de 2026.– En un ambiente de participación y compromiso con el desarrollo del sector pecuario, la Asociación Ganadera Local de Tapachula A.C. llevó a cabo el pasado fin de semana su asamblea general ordinaria anual, donde se concretó la renovación de su mesa directiva.
Como resultado, fue nombrado Presidente el MVZ. Arnoldo Montaño Espinoza, quien encabezará los esfuerzos para fortalecer la productividad y la organización del gremio. Como secretario fue designado el MVZ. Rigoberto Castillejos Ordoñez y Tesorero: Ing. Armín O. Albores Domínguez. EL ORBE/ Mesa de Redacción.