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Domingo de Ramos Marca el Inicio de la Semana Mayor con un Llamado a la Humildad y la Fe

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• Con la bendición de ramos y un mensaje centrado en la humildad de Cristo, la comunidad católica inicia la Semana Santa.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo de 2026.– Con la celebración del Domingo de Ramos, la Iglesia católica dio inicio a la Semana Santa, el periodo litúrgico más importante para los fieles, en el que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Durante su mensaje, el párroco César Augusto Cañaveral Pérez destacó que esta celebración comienza con un sentido de alegría, recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero también invitando a reflexionar sobre el verdadero significado de la humildad. El ORBE/ Mesa de Redacción.

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