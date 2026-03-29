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PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM REALIZA EXITOSA GIRA POR ZACATECAS Y LA CIUDAD DE MÉXICO

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Del sábado 28 al domingo 29 de marzo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una exitosa gira por Zacatecas y la Ciudad de México, donde encabezó diferentes acciones de gobierno, entre inauguraciones y entrega de programas de bienestar, entre otras.

En Zacatecas, inauguró en el municipio de Sombrerete la Planta Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega”, desde donde anunció la ampliación del programa de Acopio para el Bienestar a más de 96 mil beneficiarios. Además, en General Pánfilo Natera, entregó Pensiones para el Bienestar, que en esta entidad reciben 36 mil beneficiarias.


En la Ciudad de México, encabezó la conmemoración del bicentenario del natalicio de Margarita Maza, primera embajadora histórica de México. Asimismo, en defensa de los derechos agrarios de las mujeres, realizó la entrega de 138 títulos de propiedad, que se suman a los 30 mil ya entregados en el país; la meta es llegar a 150 mil.

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