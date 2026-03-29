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Yamil Melgar supervisa limpieza en Puerto Madero

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Puerto Madero, Tapachula, Chiapas; 29 de marzo de 2026.- En gira de trabajo por Puerto Madero, el presidente municipal, Yamil Melgar, supervisó personalmente la correcta operación del servicio de recolección de residuos sólidos, verificando que los camiones trabajen de manera oportuna, eficiente y sin fallas.

Acompañado por regidoras y regidores del Ayuntamiento, así como por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), Juan Carlos Gallegos, el alcalde recorrió la zona para escuchar de frente a las y los ciudadanos, atendiendo sus inquietudes y fortaleciendo la atención de los servicios públicos.

Durante el recorrido, Yamil Melgar destacó que un Tapachula limpio es tarea de todas y todos, por lo que hizo un llamado a la población a utilizar de manera responsable los contenedores de basura.

“Si trabajamos en equipo, mantenemos nuestras calles limpias y prevenimos riesgos. Tapachula merece orden, limpieza y bienestar”, puntualizó.

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