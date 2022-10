La Novena de Huixtla Vence 11 Carreras a 8 a Boy´s Sport

El beisbolista Humberto Bernabé Concha Chan, fue homenajeado por su trayectoria en el “Rey de los Deportes”, donde estuvo acompañado de su familia.

Los “peloteros” del Deportivo Huixtla dan la sorpresa de la jornada, al vencer por pizarra de 11 carreras a 8 a la novena del Deportivo Boy´s Sport, en la tarde del pasado fin de semana, en el abanico del “Alejandro Córdova García”, en una fecha más de su Torneo de Liga 2022, en el beisbol varonil.

Desde la primera entrada, la escuadra huixtleca salió en pos del triunfo, donde consiguió irse adelante en los cartones pero enfrentaban a un rival difícil de vencer, al final sacan la casta y terminan ganando por tan solo 3 carreras de diferencia, y posesionarse de los primeros lugares de lo que va de la competencia.

En otros resultados, la novena de Tiburones de Puerto Madero apalean 12 carreras a 0 a Gigantes, mientras que el duelo femenil de softbol, entre Sirenitas y Felinas se suspendió por la fuerte lluvia.

Rol de Juegos, Domingo 23 de Octubre 2022.

10:00 New Level Vs Felinas

12:30 Gigantes Vs Boy´s Sport

13:30 Huixtla Vs Dorados

Ante de los encuentros, se le hizo un pequeño homenaje al beisbolista Humberto Bernabé Concha Chan, donde se le entregó un diploma de reconocimiento por su gran trayectoria en el beisbol de mano del presidente de esta organización deportiva, Jorge Ramos. EL ORBE/Virgilio Cruz