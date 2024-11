EL QUINTO PODER DE MEXICO

INAI Pagará el Precio de Haber Evidenciado Corrupción en SEGALMEX y Otras Instituciones

Ernesto L. Quinteros

Cuando cualquier ciudadano requiere información pública, ya sea de obras que se realizan en sus colonias y comunidades o de las acciones de cualquier dependencia gubernamental, acudía al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Es un derecho.

Incluso organizaciones sociales y periodistas acudían a la institución para obtener información de diversas dependencias de los tres órdenes de Gobierno.

Todo, como parte de una lógica de que “todos tenemos derecho a la información” de los recursos públicos que se aplican o manejan organismos gubernamentales.

Sin embargo, ese derecho está en riesgo de desaparecer con la iniciativa del Gobierno Federal presentada al Congreso de la Unión, para desaparecer siete organismos autónomos en nuestro país, entre ellos el INAI.

Muy pocos saben, pero gracias a este instituto se tuvo información de los presuntos actos de corrupción en distintas dependencias gubernamentales.

Uno de ellos fue el escándalo nacional e internacional que generó “la corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX)”, dependencia que fue creada en el sexenio pasado. En donde se confirmó el desvío y robo de miles de millones de Pesos. Un fraude muy superior a la estafa maestra de la llamada “cuarta transformación”.

SEGALMEX es lo que era antes la CONASUPO, y se suponía que su objetivo era brindar alimentos de calidad a menor costo para combatir la desnutrición entre la población mexicana. Pero todo resultó un megafraude.

Exhibir ese fraude ante la quemante luz pública, para muchos politólogos y analistas a nivel nacional fue el motivo para que desde palacio nacional saliera la orden de que desapareciera el INAI.

Es decir, todo indica que se trata de una venganza política. Y es cuando nos deberíamos de preguntar: ¿qué tan importante es el INAI en la vida pública del país?

Y la realidad es que sirve de mucho,porque estamos hablando de transparencia en las acciones de gobierno.

Porque el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo constitucional autónomo, que garantiza los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales.

Su labor es fundamental para la construcción de un país democrático y transparente, ya que, gracias a su trabajo, los ciudadanos tienen acceso a la información pública, lo que les permite conocer el actuar de las autoridades y exigir rendición de cuentas.

Y obviamente el acceso a la información, también permite hacer conciencia ciudadana para que la población vote en los procesos electorales con mayor conocimiento sobre la oferta política que promueve los aspirantes a cargos de elección popular. Así como los ciudadanos también pueden evaluar y vigilar la actuación de sus gobernantes. Esa es la importancia de tener al INAI, que ya está en proceso de desaparición.

El anunció que va a desaparecer dicho instituto ha generado inconformidad en diferentes sectores sociales y productivos, quienes han externado su preocupación y malestar. Sin embargo, a la clase política en el poder no le importa, y está decidida a cumplir con la instrucción de desaparecer el INAI, a pesar de que saben que están yendo contra la razón.

Mientras tanto, el Presidente de dicho instituto, Adrián Alcalá, dio a conocer ante los medios de comunicación que no será tan fácil desaparecer a este Instituto, lo cual les podría llevar un año, no 90 días como piensa el actual Gobierno Federal.

Sobre todo porque tienen compromisos financieros significativos. Así como advirtió que desaparecer al Instituto dejaría a los datos personales de los mexicanos vulnerables ante la delincuencia organizada y sin la protección adecuada.

Triste realidad la que se vive en nuestro país, y este tema seguirá dando de qué hablar a nivel nacional.

