Líderes Mundiales Defienden al Papa, Tras Críticas de Trump

Líderes mundiales han expresado su apoyo al papa León XIV, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump lo tachara de «débil», por criticar la guerra con Irán.

«Quien siembra vientos, recoge tempestades», publicó en su cuenta en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. «Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje. Será un honor recibirlo en España dentro de unas semanas», añadió.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se sumó a las condenas a Trump. «Su Santidad, Papa León XIV, condeno el insulto dirigido a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán».

Al mismo tiempo, declaró «que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo gloria en Alá».

Aludió así a la publicación de Trump en Truth Social, ahora borrada, donde el presidente de Estados Unidos se mostró como si fuera Jesucristo. El mensaje se mantiene en la cuenta de Fan Donald Trump de X.

Seguidores de Trump en Truth Social criticaron esta imagen del mandatario. «Con todo respeto, baje esa foto. Usted no es Jesús», comentó un seguidor. Otro incluso lo llamó «anticristo» por compararse con Jesucristo.

Los obispos italianos y estadounidenses expresaron también su apoyo al papa León XIV.

La Conferencia Episcopal italiana, que «reafirmó su plena comunión con el Santo Padre León XIV», expresó en un comunicado que «lamenta» las «declaraciones dirigidas contra él en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump».

«El Papa no es un interlocutor político, sino el Sucesor de Pedro, llamado a servir al Evangelio, a la verdad y a la paz», agrega el comunicado.

«Estoy consternado con que el presidente haya elegido escribir esas declaraciones tan desagradables hacia el Santo Padre. El papa León no es su rival, el Papa tampoco es un político», había señalado un poco antes el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, monseñor Paul S. Coakley.

También figuras de la política nacional, como la excongresista republicana y exaliada del presidente, Marjorie Taylor Greene, han condenado sus palabras.

«Denuncio completamente esto y estoy orando en contra de ello», publicó Greene en X.

Trump, en un largo mensaje en su red Truth Social, instó al Pontífice a «concentrarse en ser un gran papa, no un político», porque, aseguró, «está perjudicando a la Iglesia católica». También insinuó que de no haber sido electo él presidente, León XIV no habría sido designado Papa.

León XIV, que precisamente hoy inició una gira por cuatro países africanos, no dudó en responder estas críticas a preguntas de los periodistas a bordo del avión papal: «Seguiré levantando la voz para construir la paz».

Con tranquilidad pero con firmeza, Robert Prevost aseguró no tener miedo al político. «No le tengo miedo a la Administración Trump ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz», destacó. Defendió que su intención no es debatir con el gobierno de Trump. Sun