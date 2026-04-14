martes, abril 14, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasBritney Spears Habría Ingresado a Clínica Rehabilitación
Orbita de estrellas

Britney Spears Habría Ingresado a Clínica Rehabilitación

0
11

La cantante Britney Spears habría dado un importante paso contra los problemas de adicciones que, de acuerdo con diversos reportes, la han acompañado durante los últimos años.
Según información publicada por TMZ, la llamada «Princesa del pop» ingresó, hace unos días, a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. Aunque el ingreso de Spears se dio de manera voluntaria, el portal estadounidense aseguró que fue el círculo cercano a la cantante quien la presionó para tomar la decisión, incluyendo a sus hijos Sean y Preston.
“Se da cuenta de que ha tocado fondo”, reveló una fuente al medio. De acuerdo con el reporte, la intérprete ha estado involucrada con el consumo de medicamentos controlados y alcohol, problemas que se habrían disparado en sus recientes viajes a México. Las fuentes, afirmó el portal, admitieron que la decisión de Britney también estaría relacionada con su arresto, el pasado 4 de marzo, por manejar en presunto estado de ebriedad.
“Sabe que esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio”, agregó. El programa de rehabilitación tendría una duración estimada de 30 días, aunque no se descarta que pueda extenderse dependiendo de su evolución. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte del equipo de la artista y en redes sociales se ha mantenido activa. Su última publicación fue hecha hace apenas unas horas, lo que pondría en duda su internamiento. Cabe recordar que Spears tiene un caso pendiente en el condado de Ventura, en California y tendrá que presentarse ante la corte el próximo mes de mayo. SUN

Britney Spears Habría Ingresado a Clínica Rehabilitación
Artículo anterior
Fans Llevan a Carín León Hasta Japón
Artículo siguiente
¿Qué Sucedió en “Juego de Voces”?
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 14 de abril 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Hoy, informe de seguridad Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta...
Leer más

Celebran

Al Instante staff - 0
Disfrutando de una tarde muy especial para celebrar la vida de la pequeña Renata Ramírez, captamos a este grupo de familiares y amigos.
Leer más

Ángel Alexander Obtiene Primer Lugar en Concurso de Matemáticas en la Zona Escolar 009

Al Instante staff - 0
En días pasados se llevó a cabo el concurso de matemáticas de la Zona Escolar 009, en la ciudad de Huixtla; en el evento...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV