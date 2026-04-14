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Fans Llevan a Carín León Hasta Japón

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El cantante Carín León está atento a sus fans, que lo mismo le escriben en las redes sociales desde Europa que de Asia y América. Los de Japón le han dicho que lo escuchan y para ellos cantará este verano cuando participe en el Summer Fest. El sonorense será de los pocos mexicanos que se han presentado en aquel país, como en su momento lo hicieron José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y Los Panchos.
Su próxima actuación parece no ser una sorpresa para él. Esto lo atribuye a la diversificación que ha tenido a lo largo de su carrera, como ejemplo pone su Tiny Desk (pequeños conciertos acústicos) y otros proyectos que considera, han servido como puente hacia otras culturas en pro del crecimiento de la música nacional.
“Me fijo mucho en ese rollo de dónde vienen los comentarios, se me hace muy interesante cómo la música mexicana ha trascendido hacia otras fronteras y se me hacía muy interesante también ver muchos mensajes de toda esta comunidad latina en Japón, también muchos de Medio Oriente”.
El ganador de dos premios Grammy y cuatro Latin Grammy celebra que poco a poco esté derribando barreras y esté llegando a mercados que, hasta hace no tanto sonaban imposibles, como Japón. “Me llena de mucho orgullo y de mucha responsabilidad hacer un buen papel también por ahí en Japón”. SUN

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