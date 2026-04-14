Nodal y Ángela Aguilar Pospondrán su Boda Religiosa

Christian Nodal revela que, junto con Ángela Aguilar, decidió posponer la boda religiosa que planeaban celebrar en mayo de este año, debido a los episodios de violencia que han tenido lugar en Zacatecas, estado del que es oriundo su suegro y donde, hace dos meses, fue testigo -a lado de su esposa- de un enfrentamiento armado.

En su visita a República Dominicana, el cantante de regional concedió una entrevista a Telemicro, en donde dio la primicia de que la boda, por la iglesia, que planeaba con Ángela tendrá que esperar un poco más. Luego de la insistencia de su interlocutor, quien mostró curiosidad por el hecho de que el próximo álbum del cantante, del que todavía no ha revelado el nombre, se lanzaría el mismo mes en que reafirmarían sus votos, Nodal aclaró que, en realidad, la boda ya no se realizará el próximo mes.

Y, aunque el cantante de «De los besos que te di» trató de desviar la atención de la conversación a temas relacionados a los nuevos exponentes de regional, el entrevistador insistió y, luego de un par de preguntas, lo cuestionó acerca de qué significaba para él la presencia de Ángela en su vida. Sin titubear, Christian afirmó que Ángela representa el equilibrio de su vida, pues sin importar las adversidades, y las críticas y el rechazo que le ha supuesto a la joven la relación que los une, nunca ha vacilado cuando se trata de mostrarle su completa lealtad e incondicionalidad.

También refirió que, parte de la base de su amor, está fundamentado en el hecho de que la joven nunca mostró un interés o la intención de beneficiarse por la relación que han construido desde hace poco más de un año. SUN