Chiapas Registra Dos Semanas sin Fallecimientos por COVID-19: REC

* EL GOBERNADOR DESTACÓ LA LABOR DEL PERSONAL DE SALUD, EL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LOGRAR EL CONTROL DE LA PANDEMIA.

Al conocer el informe más reciente sobre la incidencia de COVID-19 en la entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que Chiapas cumple dos semanas sin registrar fallecimientos por esta enfermedad y que la tendencia de casos continúa a la baja, así como el número de municipios que presentan positividad del virus.

En este sentido, el mandatario estatal reconoció la labor del personal de Salud, el comportamiento de la población y la coordinación de los tres órdenes de Gobierno para lograr el control de la pandemia, lo cual ha permitido que Chiapas se mantenga en un nivel de riesgo bajo ante el COVID-19 desde hace 39 semanas, y de acuerdo con el último comunicado técnico de la Secretaría de Salud federal, continuará en semáforo verde del 15 al 28 de Noviembre próximo.

Según datos de la Secretaría de Salud del Estado, en las últimas 24 horas se confirmaron 11 casos positivos de COVID-19 en personas mayores de 20 años de edad, con residencia en los municipios de Comitán, La Libertad, Tapachula, Santiago El Pinar y Tuxtla Gutiérrez, de los cuales tres pacientes tienen datos de comorbilidad. En el mismo reporte se indica que no hubo decesos por notificar, por lo que se cumplen dos semanas sin cambios en el indicador de mortalidad.

El jefe del Ejecutivo Estatal recalcó que aún hay circulación del virus, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir con la aplicación de las medidas preventivas y de protección personal en la casa, el trabajo, a nivel escolar y en los diferentes entornos, así como en los establecimientos comerciales se deben respetar los protocolos de seguridad sanitaria, a fin de evitar un brote de contagios, sobre todo cuando se aproximan las fiestas decembrinas y se realizan eventos como el «Buen Fin», que implican movilización social.

Asimismo, dijo que es importante completar el esquema de vacunación contra COVID-19, por lo que los módulos continúan en funcionamiento en diferentes puntos del estado, para que la población acuda y concluya con el proceso de protección; y para quienes no han recibido ninguna dosis, los exhortó a ser corresponsables en la salvaguarda de su salud y aplicarse la vacuna, que es el mecanismo de defensa más importante para evitar complicaciones de la enfermedad.

Al respecto, el mandatario agregó que por recomendación de las autoridades sanitarias, ante el inicio de la temporada de frío, además de la vacuna anticovid, los grupos vulnerables como niñas y niños menores de cinco años o con comorbilidades, embarazadas, personas adultas mayores y aquéllas con factores de riesgo deben vacunarse de manera simultánea contra la influenza, para hacer frente a ambas enfermedades respiratorias.

Finalmente, reiteró el llamado a mantener las medidas básicas de prevención, que son el lavado frecuente de manos, uso de cubreboca, sana distancia y evitar tocarse la cara. Comunicado de Prensa