Clausuran Bar Haitiano, no “Cuenta con Papeles”; Notifican a los Ambulantes Extranjeros que Desocupen el Centro

En Operativo de Verificación se Colocaron Sellos de Clausura en el Bar “Haitiano”.

* CIENTOS DE MIGRANTES MANTIENEN INVADIDAS BANQUETAS, CALLES, ACCESOS Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS, EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 21 de noviembre del 2021.- Luego de la denuncia que hiciera EL ORBE en torno a la apertura de un bar nocturno de supuestos haitianos en pleno centro de la ciudad, el ayuntamiento local ordenó su clausura, ya que no contaban con documentación y tampoco se cumplía con las normas de seguridad.

Como se recordará, este rotativo llevó a la opinión pública la semana pasada que se estaba abriendo un antro, que según los rótulos que le pusieron era el bar night haitiano Mitzrael”, ubicado en la 10ª. Avenida Norte y 1ª. Calle Poniente, en el centro de la ciudad, a escasas dos cuadras del parque central.

Luego vinieron las inconformidades de representantes del comercio establecido, quienes declararon a EL ORBE su desacuerdo que se abriera otro bar, sobre todo si era de extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el país.

Ahora, en un operativo las autoridades locales confirmaron que ese negocio no cuenta con los permisos de funcionamiento y tampoco una serie de medidas en materia de seguridad y de protección civil, por lo que procedieron a clausurarlo.

En las acciones, realizadas en la tarde de este domingo, participaron elementos de la Secretaría de Salud, la Dirección de Protección por Riesgos Sanitarios, la de Alcoholes y de Protección Civil, así como de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Ahí se le solicitó al propietario del establecimiento que presentara los permisos de funcionamiento y otros que se requieren para ese tipo de negocios, pero no contaba con ellos, ni tampoco se cumplía con las medidas de seguridad, previsión, prevención y mitigación de riesgos, establecidas en la Nom-009-Segob-2005.

Se desconoce hasta el momento si los propietarios son de origen haitiano, o si el establecimiento sería exclusivo para ese tipo de migrantes, aunque en realidad es que se trata de un lugar sin permiso de operación que se abrió al público en pleno centro de la ciudad.

En tanto, las autoridades locales decidieron atender otro de los reclamos más sentidos de la población y del comercio establecido, relacionado a que los migrantes se han apoderado de banquetas, calles, parques, jardineras y otros espacios públicos, para la venta informal de mercancías de dudosa calidad y procedencia.

Apenas hace un mes, las mismas autoridades habían realizado un operativo para reubicar a los migrantes con venta informal hacia el mercado “Los Laureles”, al oriente de la ciudad, pero más tardaron en llevarlos que ellos en regresarse al centro de la localidad.

Días después, un grupo de indocumentados agredió a golpes y patadas a un grupo de elementos de Servicios Públicos en el parque Bicentenario, ya que de nueva cuenta los quisieron reubicar.

Ahora, por tercera ocasión, la Secretaría de Servicios Públicos inició una campaña de notificación a comerciantes ambulantes extranjeros, para que eviten instalarse en el centro de la ciudad y vayan al espacio que se acondicionó en el mercado Los Laureles.

Según el titular de la dependencia, José Arturo Rojas Cárdenas, la finalidad es evitar los problemas que se presentan como la obstrucción de vialidades, banquetas e ingresos a comercios establecidos. Para el cumplimiento de esos reglamentos, dijo, se ha venido entregando notificaciones en varios idiomas a los vendedores migrantes, aunque muchos recibían el documento y de inmediato lo tiraban a la basura.

Ahí se le advierte que en el centro de la ciudad se encuentra prohibida la venta de manera ambulante, y por lo mismo podrían ser objeto del decomiso de la mercancía que ofrecen.

Fuera de los reclamos que ha habido en los últimos tres años en contra de unos cien mil migrantes que, de acuerdo a diversos organismos defensores de los derechos humanos deambulan en la ciudad, grupos de esos extranjeros se han apoderado del control de otras actividades ilícitas.

Por ejemplo, la prostitución clandestina y pública sin control sanitario en el centro de la ciudad en la que, según la versión de la organización “Brigadas Callejeras”, se ha incrementado de manera alarmante y en la que ya participan haitianas, cubanas y centroamericanas, además de hombres y personas trans.

El problema es que, en ese mismo parámetro, también han aumentado entre todas ellas y ellos enfermedades virales, como la Sífilis, el VIH y el mismo Covid-19.

También se han ido posicionando de los espacios laborales en los antros de vicio y tugurios, tanto como meseras, ayudantes, cocineras, entre otros, incluso para el ejercicio de la prostitución.

Mientras que, de acuerdo al informe de la Secretaria de Seguridad más reciente, alrededor de un 35 por ciento de los delitos comunes en Tapachula son cometidos por indocumentados.

En base a las tarjetas de las dependencias en materia de seguridad en la entidad, muchos de los extranjeros que se han detenido, se les detectó que tenían orden de localización y aprehensión en sus países de origen, por delitos como extorsión, homicidio, asalto armado, ataques sexuales, narcotráfico, terrorismo, robo, lesiones, entre otros.

Por eso la exigencia de las cámaras, colegios, organizaciones sociales y representantes de sectores productivos que las autoridades de los tres niveles de gobierno retomen los operativos para deportar a todos aquellos que estén en territorio nacional sin poder acreditar su legal estancia, tal y como lo establece la ley, para evitar con ello la impunidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello