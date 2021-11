AMLO Respalda Magnifico Trabajo de Zoé Robledo al Frente del IMSS

* EL FUNCIONARIO AGRADECIÓ EL APOYO, LA CONFIANZA Y LAS ACCIONES QUE EL PRESIDENTE HA DEPOSITADO EN SU PERSONA, PARA DIRIGIR EL RUMBO DEL INSTITUTO.

Durante la 112 Asamblea General Ordinaria, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, agradeció “el apoyo, la confianza y las acciones” que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado al Instituto en los últimos 21 meses, fueron “las que nos mantuvieron de pie, a la altura de las complejas circunstancias y con posibilidades de anunciar que la mejor etapa del IMSS está en el porvenir”.

A la presentación del Informe de Labores y Programa de Actividades (ILPA) 2020-2021, acudieron cinco Secretarias, 12 Secretarios de Estado, representantes del sector obrero, patronal, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 21 Gobernadoras y Gobernadores, los Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

El Director General del IMSS informó que durante la pandemia se reconvirtieron 233 hospitales, 18 unidades de expansio?n, se contrataron 47 mil 185 trabajadores y no hubo rechazos.

“A nadie se le cerro? la puerta. Nadie se rindió?. Nadie se detuvo. Ante el riesgo de saturación, crecimos: No solo reconvertimos; construimos. Implementamos un modelo de infraestructura con unidades resistentes, durables y de calidad que no se perderán después de la pandemia. Sumadas a las aperturas anticipadas, hoy tenemos 1,387 camas más de las que teníamos antes de la pandemia. El equivalente a construir 15 hospitales de Zona de 90 camas. Este modelo ha sido estudiado y reconocido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y por la Agencia Francesa de Desarrollo y Hospitales Públicos de Paris”.

Vacunación Anticovid-19.

Zoé Robledo destacó la experiencia del IMSS en vacunación y detalló que en el proceso de inmunización contra COVID-19 coordinaron las Brigadas especiales Correcaminos en 10 estados: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí?, Zacatecas, Sinaloa, Sonora y Baja California, y a partir de julio Chiapas. En esas 10 entidades se alcanzo? un 86 por ciento de la cobertura.

“Señor presidente, quiero decirle dos veces gracias. La primera, desde mi rai?z, porque como chiapaneco, durante la vacunacio?n nos recordo? que a veces, para estar ma?s cerca hay que ir ma?s lejos y llegar primero a donde normalmente se llega al u?ltimo. La segunda, desde mi encargo, como director del IMSS y a nombre de los 483 mil 706 trabajadores. Gracias. El IMSS enfrento? la pandemia y hubo dificultades, pero hoy es un Instituto ma?s seguro y ma?s social que antes”.

Por otra parte, el director general dio a conocer que el Instituto tiene el mayor nu?mero de registros patronales de nuestra historia con 1 millo?n 53 mil, el mayor nu?mero de trabajadores registrados con 20 millones 881 mil, el salario base de cotizacio?n ma?s alto de la historia que esta? en $432 pesos diarios.

Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios.

Zoé Robledo indicó que gracias a la Estrategia Nacional de Recuperacio?n de Servicios se atendieron otras enfermedades; el Instituto cerrará el 2021 habiendo realizado 80 millones de consultas de medicina familiar, 13 millones de consultas de especialidad y 983 mil cirugi?as.

Si tomamos el 2019 como el u?ltimo an?o regular, el IMSS alcanzará un nivel del 75.4%, cuando se pronostica que la mayori?a de los pai?ses en el mundo cerrara? con un 50%.

“El IMSS es el porvenir que pertenece a la razo?n. La razo?n de estado y la razo?n solidaria de convertirlo en el eje del acceso universal a la salud. El IMSS no es el futuro, la pandemia nos ensen?o? que este puede ser peligrosamente incierto. El IMSS de la 4a Transformacio?n es el porvenir: el futuro con bienestar”. Boletín de Prensa