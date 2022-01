Protestan en 27 Estados de la República por las Agresiones a Periodistas; En Tapachula, Comunicadores Exigen Respeto a la Libertad de Expresión

* CON MANIFESTACIÓN PACÍFICA EN LA PLAZA CENTRAL DE TAPACHULA, HICIERON UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES PARA QUE CESEN LAS AGRESIONES EN CONTRA DEL GREMIO.

Ciudad de México.- Comunicadores de al menos 30 ciudades del país cerraron filas y al grito de “No se mata la verdad, matando periodistas”, se manifestaron ayer de manera simultánea para exigir justicia y seguridad en su quehacer, tras los asesinatos de sus colegas José Luis Gamboa, el 10 de enero, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de este mismo mes, y Lourdes Maldonado, el domingo pasado. Los dos últimos perpetrados en Tijuana, Baja California.

En esta última localidad fronteriza, 300 periodistas, activistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil realizaron una marcha silenciosa desde el monumento a Las Tijeras hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Zona Río; también hubo movilizaciones en Mexicali y Ensenada.

PROTESTAN EN TAPACHULA

Decenas de periodistas que se encuentran en la Frontera Sur de México, protestaron en la noche de este martes en la explana exterior del palacio municipal, por las agresiones en contra de los comunicadores y activistas que se han dado en estos tres años del actual sexenio gubernamental.

En la manifestación, levantaron la voz tras los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, ocurrido en distintas regiones del país en estos rimeros días del año.

Desde el parque central Miguel Hidalgo y junto a la estatua de Fray Matías de Córdova, el gremio periodístico se unió este martes al movimiento nacional por la libertad de expresión, para protestar en al menos 27 estados del país.

Ahí, comunicadores, reporteros, fotógrafos y periodistas de la ciudad de Tapachula lanzaron un llamado de alerta para frenar la ola agresiones en todo México.

El periodista Gustavo López, reconoció que hay un ambiente de rabia y de impotencia, porque se supone que existen leyes para todos los sectores y especialmente para los periodistas, pero que es poco lo que se ha hecho y prueba de ello son las vidas que se han perdido.

Sostuvo que es necesario que el gobierno mexicano asuma su responsabilidad ante estos asesinatos, porque no pueden quedar impunes y debe castigarse a él o los responsables de estos crímenes.

Por su parte, Benjamín Alfaro, también periodista, indicó que es necesario que el sistema de medidas de protección cambie y mejore para garantizar la seguridad total hacia quienes ejercen este oficio.

Añadió que esta protesta fue para demandar al gobierno federal el esclarecimiento de los asesinatos de los comunicadores en la frontera norte y un alto a la violencia, para que no quede todo en la impunidad.

A nivel nacional, esta movilización se hizo con el único fin de hacer fehaciente la necesidad de atender este problema de inseguridad que afecta no solo a los trabajadores de los medios de comunicación sino a toda la sociedad. EL ORBE / M. Blanco