INM Detiene Migrantes en Puebla y los Regresa a Tapachula

INDOCUMENTADOS HONDUREÑOS FUERON ASEGURADOS POR AGENTES DE MIGRACIÓN, EN LUGAR DE MANDARLOS A SU PAÍS LOS DEJARON AFUERA DE LA ESTACIÓN SIGLO XXI.

Tapachula, Chiapas; 23 de abril del 2022.- Un grupo de migrantes de Honduras que fueron asegurados por agentes del Instituto Nacional de Migración en el estado de Puebla, ya que no contaban con documentos y estaban de manera irregular, fueron trasladados hasta Tapachula y dejados en la banqueta de la Estación Migratoria Siglo XXI, en lugar de deportarlos a su país en avión, tal y como supuestamente se hace.

Lender Martínez, en voz de esos extranjeros, dio a conocer que sus intenciones eran llegar a los Estados Unidos, pero fueron interceptados en esa entidad, cuando viajaban en total 120 personas de diversos países.

Narró que no contaban con documentos legales para acreditar su estancia en el país y que por eso fueron remitidos a las oficinas de Migración, después a un albergue donde estuvieron unos 20 días y luego trasladados de regresó hasta Tapachula.

De acuerdo a su versión, 14 de ellos, incluyendo menores de edad y mujeres. habían solicitado al INM que los enviaran de vuelta a su país. Como no se pudo, han decidido realizar el retorno por sus propios medios.

Hasta concluir el sábado, permanecían en la banqueta de esa dependencia del gobierno federal tratando de organizarse entre ellos mismos para buscar la manera de cómo regresar a su país. EL ORBE / M. Blanco