Rutilio Escandón Entrega Escrituras Públicas a Familias de Tapachula

*El Gobernador Informó que se han Entregado 4 mil 195 Escrituras Públicas y Certificados de Lotes Legales.

Al encabezar la entrega de escrituras públicas a 160 familias de distintas colonias del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que este acto no representa una dádiva sino un acto de justicia social y un reconocimiento a las personas que han luchado hasta por 40 años para tener certeza jurídica sobre sus viviendas, así como la tranquilidad y seguridad de que nada ni nadie va a quitarles lo que por derecho les corresponde.

“Hay familias con más de 30 y 40 años de luchar por su vivienda, y nadie hacía nada para ayudarles a obtener los documentos que les diera certeza jurídica de sus propiedades, fueron muchos años de atropellos, en los que vivales podían aprovecharse y sobornarlos, pero hoy tienen un gobierno respetuoso y democrático, que conoce las verdaderas necesidades de la gente, por eso estamos cumpliendo con nuestra obligación de brindarles el derecho de acceder a una vivienda, para que vivan bien y con dignidad”, apuntó.

Subrayó que, en poco más de tres años de este gobierno, se han entregado 4 mil 195 escrituras públicas y certificados de lotes legales, en comparación a las 259 que se otorgaron en la administración pasada, y explicó que gracias a la suma de esfuerzos y voluntades entre los gobiernos Federal y Estatal, también se han proporcionado más de 12 mil títulos agrarios de propiedad a campesinas y campesinos de diferentes municipios.

Al precisar que como resultado del trabajo honesto, responsable y leal, los recursos públicos alcanzan para atender las necesidades más sensibles de población en materia de salud, educación, vivienda, infraestructura social, entre otros rubros, el mandatario sostuvo que el pueblo de Tapachula no está solo y que tienen a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno haciendo causa común para impulsar acciones prioritarias que abonen al cumplimiento de sus derechos y garanticen el bienestar y progreso de la colectividad.

En su intervención, el director de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fredy Escobar Sánchez, puntualizó que desde el inicio de esta administración se atendió la instrucción del gobernador respecto a la regularización de la tenencia de la tierra, y se han entregado más de 4 mil escrituras públicas en 26 municipios de Chiapas. Precisó que hoy se beneficia a 160 familias que regresan a su hogar, sabedoras de que sus bienes no les podrán ser arrebatados.

Las colonias beneficiadas son: Los Palacios, Procasa, La Unidad, Democracia, Pobres Unidos, Palmeiras, Vida Mejor I, Loma Linda, La Esperanza, La Antorcha, San Antonio Cebadilla, Santa María La Ribera y El Carmen y Maravillas.

Asistieron: la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yamil Melgar Bravo; el diputado federal José Luis Elorza Flores; y el presidente del Consejo Estatal de Notarios, Noé Díaz González.