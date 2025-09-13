sábado, septiembre 13, 2025
Con Chiapas se Mueve, Eduardo Ramírez Impulsa Hábitos Saludables en Todo el Estado

Desde el domo del Parque Recreativo y Deportivo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha la iniciativa Chiapas se Mueve, con una activación física masiva que reunió de manera simultánea a cerca de un millón de personas en 106 municipios del estado.
Acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario celebró la entusiasta participación ciudadana y convocó a que más personas se sumen a esta estrategia que promueve hábitos saludables, ejercicio constante y una mejor alimentación.

Ramírez Aguilar destacó la importancia de mantenerse activos mediante el deporte, al ser un factor clave para disminuir la incidencia de sobrepeso y obesidad, generando un impacto positivo en la calidad de vida de la población chiapaneca.
La directora técnica y de Investigación del Centro Nacional de Transfusión de Sangre, Dylan Díaz Chinguer, felicitó al Gobierno de Chiapas por esta iniciativa y subrayó que la salud es responsabilidad de todas y todos, no solo de las autoridades o del personal médico. Invitó, además, a fomentar la salud como una práctica diaria para lograr una población más sana.
Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, resaltó que Chiapas se Mueve representa un compromiso firme para construir un estado más saludable. Señaló que en esta jornada participaron trabajadoras y trabajadores de todas las dependencias estatales, así como estudiantes y docentes de más de cuatro mil 500 escuelas en 106 municipios. Boletín Oficial

