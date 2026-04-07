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PC Chiapas Mantiene Vigilancia Permanente con el Operativo “Semana Santa Segura”

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*Se Lograron 26 Rescates Acuáticos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 de abril de 2026.- La Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas informó que derivado del trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno y las medidas preventivas implementadas en toda la geografía chiapaneca, más de 250 mil visitantes disfrutaron de las maravillas de Chiapas sin contratiempos.
Con el despliegue del operativo Semana Santa Segura 2026, del 27 de marzo al 5 de abril del presente, el Sistema Estatal de Protección Civil logró 26 rescates acuáticos en todo el estado y mantiene una vigilancia permanente en los puntos de mayor afluencia del estado.

De acuerdo con el reporte concentrado por el Sistema Estatal de Protección Civil, se registró una importante movilidad en los principales destinos turísticos: 251 mil 558 visitantes, 29 mil 378 vehículos particulares y ocho mil 331 unidades de transporte público.
Como resultado de la presencia estratégica de los cuerpos de socorro y el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), se brindó atención oportuna a las siguientes incidencias: 22 atenciones médicas de primer contacto, 26 rescates acuáticos exitosos en zonas de playa y ríos, un accidente de tránsito atendido y cinco personas lesionadas (reportadas con estado de salud estable).
Lamentablemente la dependencia informa el deceso de una persona del sexo masculino en el Río Grijalva, dentro del Cañón del Sumidero. Tras un intenso operativo de búsqueda y rescate, el cuerpo fue localizado y recuperado en el punto conocido como el Escudo de Chiapas, quedando a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.
De igual forma, en coordinación con la Dirección de Rescate Aéreo, se realizó un sobrevuelo de monitoreo desde Arriaga hasta Puerto Madero para detectar la marea roja en la costa de la entidad, encontrando manchas y cambios de coloración en: Mapastepec, El Paraíso y Puerto Madero.
La Secretaría de Protección Civil enfatiza que las acciones de vigilancia, orientación y asistencia vial continuarán de manera permanente durante los próximos días. El éxito de estas estrategias se debe a la estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno y, fundamentalmente, a la participación responsable de la ciudadanía al seguir las recomendaciones preventivas.
Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas reafirma su compromiso con la seguridad integral y la salvaguarda de la vida de las y los chiapanecos, así como de los turistas nacionales e internacionales que visitan nuestra entidad. Boletín Oficial

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