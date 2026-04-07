Reconoce ERA la Labor de la Cruz Roja a Favor de Quienes más lo Necesitan

El Gobernador Encabezó el Arranque de la Colecta Anual 2026

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Entregó una Donación de 300 mil Pesos por Parte del Gobierno de Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió al arranque de la Colecta Anual 2026 de Cruz Roja Mexicana, bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”. En este marco, entregó una donación de 300 mil pesos por parte del Gobierno del Estado de Chiapas y reiteró el compromiso de su administración de respaldar a esta institución que contribuye a la atención médica y a salvar vidas.



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Durante el evento realizado en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario reconoció la labor de las y los voluntarios, paramédicos, doctores y personal de apoyo a emergencias, a quienes convocó a desempeñar su trabajo con sensibilidad y, sobre todo, con sentido humanista, en favor de quienes más lo necesitan.Ramírez Aguilar afirmó que el Gobierno de la Nueva ERA impulsa políticas orientadas a promover el humanismo y la empatía, no solo en el ámbito del sistema de salud, sino en los distintos espacios del servicio público. Enfatizó que este enfoque resulta fundamental para fortalecer el bienestar y la prosperidad de Chiapas.El vicepresidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Gabriel Saba Djamus, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por el fortalecimiento de la atención de emergencias. Indicó que estos recursos permiten renovar ambulancias, mejorar la infraestructura y contar con el equipamiento necesario para salvar vidas. “Cada apoyo a la Cruz Roja es en realidad un apoyo directo a la población”, expresó.Asimismo, destacó que la institución brinda atención en momentos críticos y tiene presencia en 40 municipios de Chiapas, mediante 17 delegaciones y cinco bases operativas, incluso en comunidades alejadas, lo que refleja el impacto directo de su labor en la vida de las personas. En este sentido, hizo un llamado a la sociedad a sumarse a la colecta anual y subrayó que apoyar a la Cruz Roja no es una obligación, sino un acto solidario que contribuye a salvar vidas y fortalecer a las comunidades.El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Ángel Tovar Serrano, recordó la creación de la Cruz Roja Mexicana en 1910 y su desarrollo en Chiapas. Puntualizó que la institución se sostiene exclusivamente de donativos y del trabajo voluntario, sin recibir salario, guiada por el compromiso de servir a la población. En ese contexto, agradeció el humanismo del gobernador y destacó que tanto la Cruz Roja como el gobierno de la Nueva ERA comparten el propósito de apoyar a quienes más lo necesitan y dejar un legado de servicio a la comunidad.El director de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud del DIF Chiapas, Jorge Toledo de los Santos, en representación de la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, comentó que la institución trabaja de la mano con la ciudadanía y que cada aportación representa esperanza para que las y los jóvenes del voluntariado puedan llegar y salvar vidas.Estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; el consejero nacional de la Cruz Roja Mexicana y expresidente nacional, Fernando Suinaga Cárdenas; la presidenta estatal del Voluntariado de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, Blanca Marysalma Limón Carrasco; en representación de la VII Región Militar, el coronel Marco Antonio Calleja Rebollo; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro; entre otros. Boletín Oficial