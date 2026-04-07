Turismo en Unión Juárez Pierde el Impulso de Otros Años

Tapachula, Chiapas; 6 de abril de 2026.- A pesar de las expectativas generadas por el periodo vacacional de Semana Santa, el sector turístico de Unión Juárez, conocida como la “Suiza Chiapaneca”, registró un comportamiento desigual que evidencia signos de desaceleración económica.

Si bien durante los días de mayor afluencia de jueves a sábado algunos hoteles alcanzaron el 100% de ocupación, este resultado se logró en un lapso más corto y con reservas de último momento, a diferencia del año anterior, cuando la demanda se mantuvo constante durante casi toda la semana.



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Paola Valera Fuentes, representante del hotel Casa Valera, explicó que actualmente la ocupación ha caído de manera significativa, situándose alrededor del 40% del periodo vacacional, lo que refleja una disminución en la permanencia de los visitantes.En contraste, el sector restaurantero enfrenta un panorama más complejo, los establecimientos operaron apenas al 60% de su capacidad, una reducción considerable respecto a 2025.Empresarios atribuyen este comportamiento a la situación económica que limita el gasto de las familias en actividades recreativas y consumo adicional.Ante este escenario, integrantes del sector servicios coinciden en la necesidad de replantear la estrategia turística del municipio.Proponen impulsar un modelo más sostenible que no dependa únicamente de fines de semana o temporadas altas, mediante la diversificación de actividades.Entre las acciones sugeridas destacan la creación de nuevas rutas recreativas, el fortalecimiento del ecoturismo incluyendo paseos a caballo y una promoción integral de los atractivos naturales de la región, con el objetivo de atraer visitantes entre semana.Con la llegada de la temporada de lluvias y el incremento en gastos familiares, las expectativas económicas del sector están puestas en la Feria de Unión Juárez, que se celebrará del 24 de abril al 1 de mayo, considerada una oportunidad clave para reactivar la actividad comercial.Empresarios locales subrayan que el éxito del evento dependerá del fortalecimiento de la seguridad, mejoras en vialidad e iluminación, así como del orden en la actividad comercial.También destacan la importancia de garantizar condiciones sanitarias adecuadas y regular la venta de alcohol, a fin de ofrecer una experiencia segura que incentive el regreso de los visitantes.El sector confía en que esta festividad contribuya a dinamizar la economía local y permita cerrar el primer semestre del año con resultados más favorables. EL ORBE/Nelson Bautista