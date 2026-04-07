Organizaciones no Gubernamentales Brindan Ayuda Humanitaria a Migrantes

*Servicios de Salud de Manera Gratuita.

Tapachula, Chiapas 6 de Abril del 2026.- En la frontera sur de México, la labor de organizaciones como Médicos del Mundo Francia se ha convertido en un pilar para miles de personas en contexto de movilidad. Desde Tapachula, su intervención no solo responde a una crisis de salud, sino también a un fenómeno social y económico que mantiene a la región bajo constante presión.

De acuerdo con la doctora Lourdes Fabiel, responsable del equipo de salud en el proyecto local, la organización brinda atención primaria gratuita, acceso a medicamentos, servicios de salud sexual y reproductiva, pruebas de detección de enfermedades como VIH y sífilis, así como acompañamiento en salud mental y casos de violencia de género. Esta labor se enfoca principalmente en población migrante, que representa alrededor del 70% de las atenciones mensuales.



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Cada mes, el equipo médico atiende entre 180 y 230 personas, en su mayoría adultos, aunque también se brinda apoyo a niñas, niños y adolescentes. Las nacionalidades más frecuentes provienen de países como Venezuela, Cuba, Haití, El Salvador y Guatemala, reflejando la diversidad del flujo migratorio en la región.Entre los padecimientos más comunes destacan la deshidratación, golpes de calor, infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como lesiones físicas derivadas de largas caminatas, como ampollas, esguinces y afectaciones osteotendinosas. Estas condiciones evidencian las duras rutas que enfrentan quienes transitan por el sur del país en busca de mejores oportunidades.Aunque el flujo migratorio ha disminuido en los últimos meses, la problemática persiste. Muchas personas permanecen varadas en Tapachula por largos periodos debido a trámites migratorios o tras haber sido deportadas desde Estados Unidos. Esta situación genera un impacto económico y social en la ciudad, al incrementar la demanda de servicios básicos, salud y empleo, al tiempo que prolonga la vulnerabilidad de quienes esperan regularizar su situación.La presencia de estas organizaciones humanitarias resulta clave para garantizar el derecho a la salud, especialmente en contextos donde los sistemas públicos enfrentan limitaciones. Su trabajo no solo salva vidas, sino que también visibiliza una realidad compleja: la migración no se detiene, solo cambia de ritmo, y con ella, la necesidad urgente de atención digna y políticas integrales. EL ORBE/ JC.