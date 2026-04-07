Encarecimiento de Combustible Frena la Economía en la Región

*Disminuye el Poder Adquisitivo de la Población.

Tapachula Chiapas 6 de abril de 2026.- La economía mexicana atraviesa una etapa de desaceleración marcada por la caída de la inversión privada y la falta de vinculación entre los incrementos salariales y la productividad, advirtió el empresario Edmundo Olvera.

Al analizar el panorama actual, señaló que esta situación impacta con mayor severidad a regiones alejadas de los principales centros económicos, como el Soconusco, donde los efectos inflacionarios se reflejan de forma directa en el poder adquisitivo de la población.

Olvera cuestionó el discurso oficial que ubica a México como destino atractivo para la inversión en América Latina, al considerar que en la práctica existe una contracción en sectores productivos clave.



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Explicó que la falta de certidumbre y de coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada ha provocado la salida de capitales, mientras que las empresas que permanecen operan sin expandir su capacidad productiva. Esta dinámica, dijo, limita la generación de ingresos reales y mantiene a la economía en un ciclo de estancamiento.Asimismo, advirtió que la ausencia de tecnificación y de proyectos enfocados en elevar la productividad impide consolidar un crecimiento sostenido.Uno de los factores más críticos en la frontera sur es el encarecimiento de los combustibles, particularmente el diésel, cuyo reciente aumento impacta toda la cadena de suministro.En el caso de Tapachula, el empresario destacó que la lejanía geográfica implica un sobrecosto estructural.Los productos recorren hasta 500 kilómetros adicionales frente a otras ciudades del sur-sureste, el incremento en el precio del combustible eleva las tarifas de transporte, comerciantes y distribuidores trasladan estos costos al consumidor final.Como resultado, los habitantes de esta región pagan más por bienes básicos en comparación con otras zonas del estado.En cuanto a los aumentos al salario mínimo, señaló que estos responden en gran medida a compromisos internacionales derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).No obstante, advirtió que sin un incremento paralelo en la productividad, los beneficios salariales se diluyen ante el alza en precios de productos esenciales y combustibles. EL ORBE/Nelson Bautista