sábado, noviembre 15, 2025
Rescatan a un Bañista y Buscan a dos más en Playa San Benito

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre.- Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron rescatar a una persona que había sido arrastrada por la fuerte corriente marina en Playa San Benito.
Pese al rescate exitoso, la emergencia continúa, ya que dos personas más permanecen desaparecidas tras ser jaladas por el mar.
Inmediatamente después de poner a salvo al primer afectado, la unidad naval de la SEMAR retornó a la zona para intensificar las labores de búsqueda y rescate, con la esperanza de localizar a los dos desaparecidos.
En el operativo de auxilio también participan y coordinan esfuerzos personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal.
Las autoridades se mantienen en el lugar mientras la búsqueda se extiende por la zona costera. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

