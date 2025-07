Detienen a Maestro Acusado de Acoso por Alumna de Preparatoria en Pijijiapan

*El Fiscal General Instruyó la Investigación y Posterior Detención.

Pijijiapan, Chiapas; 17 de Julio de 2025.- Indignación entre la población en general provocó la denuncia pública de presunto acoso que realizó en plena ceremonia de graduación una alumna de la preparatoria “Felipe Carillo Puerto” en el municipio de Pijijiapan, en la región de la costa de Chiapas.

Todo fue grabado por una de sus compañeras y subido a las redes sociales, mientras la estudiante señalaba las conductas y propuestas inapropiadas que, presuntamente, realizan los docentes de dicha institución, sin que se tenga consecuencias, y más bien, ya son normalizadas.

Así como todo fue presenciado por padres de familia, estudiantes, maestros y directivos quienes estaban atónitos por lo que estaban escuchando.

La estudiante señaló que parte del profesorado realiza comentarios inapropiados, miradas lascivas e insinuaciones, y que algunas alumnas han recibido mensajes de carácter personal por parte de maestros, incluso cuando se trata de menores de edad. “El problema no es solo con quienes acosan directamente, sino con quienes lo permiten, lo justifican o lo encubren”, expresó.

Durante el discurso, hizo una pausa para pedir a las alumnas presentes que levantaran la mano si en algún momento un maestro las había hecho sentir incómodas, si les enviaron mensajes inapropiados, las tocaron sin consentimiento o les hicieron comentarios indebidos. En el video difundo en redes sociales se aprecia que varias alumnas alzaron la mano.

La joven también lamentó haber callado durante sus años como estudiante, y aseguró que su intención no fue señalar a personas de forma individual, sino evidenciar una estructura escolar que ha normalizado comportamientos sexistas y abusivos, y donde, dijo, las respuestas institucionales han sido insuficientes.

“El acoso no se limita a un acto concreto, también es permitir, ignorar o minimizar las experiencias de quienes lo viven”, afirmó la egresada, quien pidió que la escuela establezca espacios seguros para denunciar, así como la presencia de personal capacitado en atención psicoemocional y con perspectiva de género.

Fiscal Instruye Investigación.

La respuesta institucional no se hizo esperar, ya que este jueves por la mañana, a través de los medios de comunicación, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que derivado de las denuncias en redes sociales y que se dieron a conocer en la Escuela Preparatoria “Felipe Carrillo Puerto”, en el municipio de Pijijiapan, instruyó el inicio de la investigación con relación a los hechos denunciados.

Aseveró que se darán a conocer los resultados y reiteró el compromiso de Cero Impunidad ante ningún tipo de violencia cometido en agravio de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Más tarde informó que derivado de las investigaciones, el docente identificado como José N, fue detenido en el municipio de Tapachula y presentado al Órgano Jurisdiccional, donde se determinará su situación jurídica. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros