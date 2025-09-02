martes, septiembre 2, 2025
Sin Contratiempos se Realizan Elecciones Extraordinarias en Pantelhó

*Julio Pérez se Coloca Como Ganador.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.;1 de Septiembre.- El candidato Julio Pérez Pérez, del partido Redes Sociales-Chiapas, es el virtual ganador de las elecciones extraordinarias para alcalde e integrantes del Ayuntamiento de Pantelhó, con 4 mil 580 sufragios obtenidos de acuerdo con el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Tania Liliana Martínez Martínez, del partido Morena, alcanzó 3 mil 286 votos; Alberto González Sántiz, de Movimiento Ciudadano, obtuvo 750 sufragios.
Los resultados surgieron de las 28 actas electorales computadas y representan el 57.81% de la participación ciudadana de Pantelhó.
Los comicios se realizaron en una atmósfera tranquila. Cientos de pobladores acudieron temprano este domingo a participar en las elecciones extraordinarias y elegir a los diez integrantes del ayuntamiento.

Agentes de las fuerzas de seguridad, federales y estatales, fueron desplegados y resguardaron las elecciones en aquel municipio de los Altos de Chiapas.
Las últimas elecciones en Pantelhó fueron en 2021. Aquellas autoridades electas no pudieron tomar posesión debido a la irrupción del grupo de autodefensas «El Machete» que tomó la alcaldía y el control de la cabecera municipal.
Las votaciones ordinarias del primero de junio y extraordinarios del 25 de agosto de 2024 se suspendieron debido a la violencia.
En el período de 2021 a 2024 gobernó un concejo municipal filial a «El Machete». Desde el primero de octubre pasado gobierna un concejo integrado por familiares y personas cercanas a Los Herrera.
El Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que los comicios de este domingo fueron en cumplimiento de la sentencia SUP-REC-3/2025 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En mayo de este año el Tribunal ordenó al Congreso de Chiapas que convocara a elecciones extraordinarias este año, debido a la falta de seguridad en 2024 impidieron su celebración. Sun

