Con la Ley de Amparo, no más Abusos de Autoridad: Luis Armando Melgar.

Ciudad de México; 3 de Octubre de 2025.-Desde el Senado de la República, el senador Luis Armando Melgar votó a favor de garantizar el respeto a los derechos humanos y fortalecer el Estado de derecho con la ley de amparo.
Melgar afirmó que la Ley de Amparo debe mantenerse como un instrumento de justicia que proteja a las y los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad, garantizando el respeto pleno a los derechos humanos y fortaleciendo el Estado de derecho en México.
“El amparo no puede convertirse en un mecanismo que lastime a la gente o que debilite la justicia; al contrario, debe seguir siendo el escudo de los más vulnerables, una herramienta que brinde certeza y seguridad a cada mexicano frente a decisiones injustas o arbitrarias”, señaló Melgar.
El legislador advirtió que la retroactividad que se ha impuesto en el dictamen en discusión es contraria a la Carta Magna, pues viola el artículo 14 constitucional, que de manera expresa prohíbe que se dé efecto retroactivo a una ley en perjuicio de persona alguna.
“Cuando una norma se aplica de manera retroactiva en contra de las personas, se vulnera no solo la Constitución, sino también la confianza en el sistema de justicia. No podemos permitir que el amparo, que ha sido históricamente un instrumento de protección ciudadana, se distorsione en su esencia y se convierta en un mecanismo que cause más daño”, enfatizó el Senador chiapaneco.
Melgar sostuvo que en la Nueva ERA de México el camino debe ser siempre a favor de la gente, colocando al ser humano en el centro de las decisiones legislativas. Subrayó que la justicia no se trata únicamente de leyes escritas, sino de acciones que garanticen tranquilidad y confianza a las familias.
“Hablar de justicia es hablar de paz social, de certeza jurídica y de la posibilidad de que cada ciudadano viva sin miedo a que sus derechos sean vulnerados. En este sentido, la Ley de Amparo debe seguir siendo la mayor garantía de libertad, dignidad y respeto a la persona humana”, señaló.
El Senador chiapaneco exhortó a sus compañeros en el Senado a actuar con responsabilidad, velando por los principios constitucionales y los intereses del pueblo, por encima de cualquier interés político o circunstancial.
“Hoy más que nunca necesitamos un Congreso que defienda la Constitución, que proteja a la ciudadanía y que dé certeza a México. No podemos legislar con retrocesos ni con medidas que lastimen la confianza en nuestras instituciones”, concluyó Melgar.Boletín Oficial

