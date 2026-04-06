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Autoridades de los Tres Niveles se Coordinan Para un Regreso Seguro a Casa

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*Destaca la SSP en Chiapas.

Chiapas; 5 de abril 2026.- Con acompañamiento, presencia permanente y vigilancia en carreteras y puntos estratégicos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, garantiza a las y los visitantes y población local un regreso seguro a casa.
Bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el liderazgo del titular de la SSP, sin descanso y sin bajar la guardia, los elementos de seguridad por tierra, agua y aire refuerzan las acciones de atención y prevención en el cierre del “Operativo Semana Santa Segura 2026” para brindar orientación, seguridad y apoyo vial a la ciudadanía.

Como parte de esta estrategia interinstitucional, elementos de la SSP realizan labores de acompañamiento y presencia permanente en carreteras y puntos estratégicos, con el firme compromiso de garantizar un regreso a casa seguro con asistencia vial y seguridad.
Cabe destacar que el “Operativo Semana Santa Segura 2026” inició el 27 de marzo con un despliegue de cuerpos de seguridad, protección civil y servicios médicos en más de 62 sitios turísticos, carreteras y espacios de afluencia, en el que se realizan recorridos de vigilancia, patrullajes disuasivos, atención en módulos, vigilancia aérea, así como vigilancia marítima mediante la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP) en playas, ríos y cuerpos de agua.
Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso con esta Nueva ERA de salvaguardar la integridad de las familias chiapanecas y sus visitantes locales, nacionales y extranjeros y mantener a Chiapas como un destino seguro. Boletín Oficial

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