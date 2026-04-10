Parteras Indígenas Interponen Amparo Contra la NOM-020-SSA-2025

*Consideran que Vulnera sus Prácticas Tradicionales.

Tapachula, Chiapas 9 de Abril del 2026.- En medio de un creciente debate sobre salud y derechos culturales, parteras tradicionales y representantes de pueblos originarios han iniciado una batalla legal contra la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, al considerar que pone en riesgo su autonomía y sus prácticas ancestrales.

De acuerdo con Diego Toj, integrante del Consejo Indígena Maya Mam, la inconformidad radica en que esta regulación busca integrar y supervisar a las parteras dentro del sistema de salud institucional, privilegiando el modelo biomédico sobre los conocimientos tradicionales. Ante ello, diversas comunidades han recurrido al amparo, argumentando que esta medida representa una forma de imposición que atenta contra su identidad cultural.

Los inconformes sostienen que la normativa podría derivar en el desplazamiento de las parteras tradicionales, así como en la pérdida de prácticas que han sido transmitidas por generaciones. En ese sentido, señalan que el artículo 2 constitucional reconoce y protege los usos y costumbres de los pueblos indígenas, por lo que consideran que la norma no contempla adecuadamente este marco legal.

Además, advierten que, en muchas comunidades rurales, donde el acceso a servicios médicos es limitado, las parteras cumplen un papel fundamental. Estiman que entre el 40 y 60 por ciento de los partos en estas zonas son atendidos por ellas, en muchos casos sin complicaciones, gracias a conocimientos heredados y al uso de medicina tradicional.

En un contexto donde el sistema de salud enfrenta carencias de medicamentos y personal, representantes indígenas subrayan que los saberes comunitarios no solo siguen vigentes, sino que son una alternativa real para garantizar la atención básica en zonas marginadas.

Por ello, hacen un llamado a las autoridades para replantear la norma y construir un marco que reconozca la diversidad cultural del país, integrando —sin imponer— los conocimientos tradicionales con el sistema de salud formal, en beneficio de las comunidades. EL ORBE/ JC.