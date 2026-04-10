Congresos Estatales Aprueban «Plan B» de Claudia Sheinbaum

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Contempla Revocación de Mandato Para el Poder Judicial

Ciudad de México, 9 de Abril.- La madruga de este 9 de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma fue avalada por 343 votos a favor por parte de Morena, MC, PT y PVEM y 124 sufragios en contra del PAN y PRI; por lo que la minuta se envió a los congresos locales para su discusión y aprobación.

Baja California Sur

El Congreso de Baja California Sur aprobó por mayoría de votos -17 votos a favor y dos en contra- el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla cambios en materia electoral a través de las reformas a la Constitución estatal y Ley orgánica municipal.

Durante la sesión y discusión de esta jornada que se realizó sobre las 13:00 –hora local- se informó que la modificación implica ajustes en la integración de los ayuntamientos, que deberán conformarse bajo principios de paridad de género y elección directa, además de establecer límites al gasto público y reglas de disciplina financiera para municipios y el propio Poder Legislativo.

Entre los cambios, se contempla que los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal, así como restricciones en prestaciones para funcionarios electorales y la prohibición de reelección inmediata de legisladores.

Puebla

El Pleno del Congreso del Estado de Puebla aprobó hoy 9 de abril el dictamen del denominado «Plan B», en materia electoral para modificar la integración y funcionamiento de los Ayuntamientos y Congresos locales, así como establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de las y los funcionarios electorales.

En Sesión Extraordinaria y con 34 votos a favor y 4 en contra analizaron, discutieron y aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reformó la constitución federal.

Las modificaciones contemplan que los Ayuntamientos estarán integrados por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, y que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.

Veracruz

Con 39 votos a favor y 4 en contra, sin abstenciones, el pleno del Congreso de Veracruz aprobó hoy las reformas legales constitucionales federales del llamado Plan B electoral.

Con ello, Veracruz se sumó a entidades como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Yucatán, Puebla, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala y Ciudad de México que aprobaron la Minuta del denominado «Plan B».

Durante la Segunda Sesión Ordinaria, Veracruz aprobó la Minuta –remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión- con las reformas constitucionales federales.

El contenido de la Minuta establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

Se precisa que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.

Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, así como prohibir la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

Por otra parte, establece que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.

Chiapas

La Legislatura de Chiapas aprobó, por mayoría con 32 votos a favor y 3 en contra, la reforma electoral, el llamado plan B, que incluye reformas a la Constitución federal, a leyes secundarias, y, asimismo, «privilegia la austeridad, la democracia y la fiscalización».

El Congreso Estatal informó que ese trabajo legislativo atiende las demandas ciudadanas que exigen instituciones más sólidas y transparentes en «el ejercicio democrático» y mayor eficiencia de los recursos públicos.

La Legislatura de Chiapas detalló que la reforma considera recortar y limitar los gastos de autoridades electorales, Congresos locales y ayuntamientos; además, refuerza la fiscalización de los partidos políticos sin afectar sus gastos.

Prevé que los Legislativos locales no podrán tener un gasto superior al 0.7% del presupuesto de los estados; se reducen las regidurías en ayuntamientos, así también se plantea un ajuste en sueldos de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales y organismos locales electorales y respalda las políticas de austeridad.

Uno de los puntos centrales de dicha reforma electoral establece que los dirigentes y funcionarios de partidos políticos no perciban sobresueldos y obliga a las fuerzas políticas a que reporten sus operaciones financieras.

Sinaloa

En sesión, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta enviada por la Cámara Federal de Diputados, en la que se contempla reformas en cuanto al número máximo de regidores por municipios, se limita las remuneraciones a funcionarios electorales y se fortalece el principio de austeridad.

Durante la lectura, se dio a conocer que se contemplan disposiciones transitorias para la implementación progresiva de dichas medidas, así como de la reasignación de los recursos públicos generados por los ahorros hacia fines de carácter social.

Con la reforma al artículo 115, se establece que cada municipio estará integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con el principio de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración del poder público municipal.

Se dio a conocer que con la reforma al artículo 116 de la Constitución, los presupuestos anuales de las legislaturas locales no excederán del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

En la conformación de los Congresos Locales, se garantizará los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Hidalgo

Con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, fue aprobado el llamado «Plan B» electoral en el estado de Hidalgo, donde legisladores de oposición manifestaron su preocupación al considerar que modifica el andamiaje y la composición de los ayuntamientos.

Durante la sesión de este día, la diputada de Morena, Diana Rangel Zúñiga, señaló que con esta propuesta cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, una sindicatura y hasta 15 regidores.

Dentro de esta reforma se establece que las personas que hayan tenido, en los tres años previos al día de la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, no podrán participar en el proceso electoral.

Sheinbaum contempla revocación de mandato para el PJ

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que podría revisarse la posibilidad de impulsar una reforma constitucional que contemple mecanismos de revocación para jueces, magistrados y ministros.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de la revocación de jueces, la mandataria federal aclaró que actualmente dicha figura no existe en la Constitución y que cualquier cambio requeriría una iniciativa formal.

Explicó que la revocación de mandato ya está contemplada en el artículo 35 constitucional para el titular del Poder Ejecutivo federal, siempre que un porcentaje de ciudadanos solicite al Instituto Nacional Electoral (INE) la realización de la consulta correspondiente. Sin embargo, subrayó que ese mecanismo no aplica actualmente para integrantes del Poder Judicial.

«Si alguien quiere proponer que también tengan revocación, pues hay que revisarlo. El pueblo manda», afirmó, al señalar que una medida de este tipo tendría que plantearse mediante una reforma constitucional impulsada por partidos políticos o legisladores.

Sheinbaum recordó que su propuesta original de reforma electoral incluía fortalecer la democracia participativa y ampliar los mecanismos de consulta ciudadana en municipios, estados y a nivel federal, aunque explicó que dichos cambios no pueden presentarse nuevamente en el mismo año legislativo, por lo que podrían retomarse después del próximo proceso electoral.

La presidenta destacó que México ya cuenta con instrumentos de participación ciudadana, como las consultas públicas y la revocación presidencial, que pueden solicitarse mediante la recolección de firmas equivalentes al tres por ciento de la lista nominal en al menos 16 entidades federativas.

Respecto al control sobre jueces, indicó que actualmente existe el Tribunal de Disciplina Judicial como instancia encargada de recibir quejas y sancionar conductas indebidas dentro del Poder Judicial, mecanismo que sustituyó al anterior esquema encabezado por el Consejo de la Judicatura Federal.

«Por primera vez en la historia y como único país en el mundo, elegimos a nuestros jueces, magistrados y ministros. Si debe haber revocación o no, hay que revisarlo», expresó.

La mandataria federal insistió en que cualquier modificación deberá analizarse dentro del marco constitucional y mediante los procedimientos legislativos correspondientes, aunque reiteró que la participación ciudadana debe fortalecerse como parte del modelo de democracia participativa. Sun