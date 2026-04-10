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Exigen Instalación de Semáforos en Crucero del Libramiento Sur y Carretera Antiguo Aeropuerto

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*Para Evitar Accidentes.

Tapachula, Chiapas 9 de Abril del 2026.- El cruce entre el libramiento sur y la entrada a la colonia Ojo de Agua, junto al bulevar del antiguo aeropuerto en Tapachula, se ha convertido en un punto crítico para la seguridad vial, donde el riesgo de accidentes es permanente ante la falta de semáforos.
Habitantes de la zona y representantes sociales han reiterado en múltiples ocasiones la urgencia de instalar dispositivos de control vehicular en este entronque, sin que hasta ahora exista una respuesta concreta por parte de las autoridades. La preocupación no es menor: en este sitio ya se han registrado diversos percances, incluyendo uno con consecuencias fatales.

De acuerdo con Julio Mérida Mejía, integrante de la Resistencia Civil Pacífica de Tapachula, el problema radica en que los conductores que circulan por el libramiento —una vía de alta velocidad— suelen ignorar los reductores y señalamientos existentes, manteniendo velocidades elevadas que dificultan el cruce seguro de vehículos, motocicletas, triciclos y peatones.
Señaló que existen antecedentes recientes donde la instalación de semáforos ha mejorado significativamente la seguridad, como en accesos a colonias cercanas, por lo que consideran que en este punto también es una medida urgente y necesaria.
Además, advirtió que el crecimiento vehicular en la ciudad no ha ido acompañado de una mayor cultura vial, lo que agrava el problema. La combinación de imprudencia al volante y falta de infraestructura adecuada incrementa la probabilidad de nuevos accidentes.
Los ciudadanos lamentan que, como en otros casos, sea necesario esperar una tragedia mayor para que se tomen decisiones. Por ello, hacen un llamado firme a las autoridades para actuar de manera preventiva y no reactiva, priorizando la vida de quienes transitan diariamente por esta zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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