Se Mantiene Estable el Precio del Pollo en Mercados de Tapachula

*Uno de los Alimentos más Consumidos por la Población.

Tapachula, Chiapas 9 de abril de 2026.- En medio del encarecimiento de los combustibles, locatarios del Mercado Sebastián Escobar han decidido mantener sin cambios el precio del pollo durante los últimos tres meses, como una medida para proteger la economía familiar y evitar una mayor caída en las ventas.

Vendedores de pollerías en el centro de la ciudad señalaron que, pese al incremento en los costos de transporte para proveedores, el precio al consumidor se ha mantenido estable. Esta estrategia busca sostener el consumo de una de las proteínas más accesibles para la población.



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Las comerciantes Yolanda Sánchez López, de Pollería San Pablo, y Cori Leticia del Toro, de Pollería Cori, explicaron que los precios se ajustan según el tamaño de la pieza, con el objetivo de ofrecer alternativas para distintos presupuestos.Actualmente, el pollo entero se comercializa entre 180 y 240 pesos, mientras que la pechuga se vende en presentaciones de 100, 120 y 140 pesos.Indicaron que las ventas han disminuido entre 20 y 30 por ciento en comparación con periodos anteriores, por lo que han optado por flexibilizar la comercialización.Entre las medidas implementadas destaca la venta de medio pollo o piezas por separado, adaptándose a la capacidad de compra de los clientes.Las vendedoras también subrayaron que gran parte del producto proviene de otras regiones, lo que implica dependencia del transporte y del precio del combustible.Sin embargo, hasta el momento los proveedores no han anunciado incrementos, debido a la baja en el consumo.Finalmente, invitaron a la población a acudir a los mercados tradicionales, donde se ofrece producto fresco, asegurando que el pollo continúa siendo una opción más económica frente a otras carnes. EL ORBE/Nelson Bautista