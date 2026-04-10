El Próximo 13 de Abril se Normalizará el Servicio de Agua Potable: COAPATAP

*Por Trabajos de Mantenimiento en la Infraestructura Hidráulica.

Tapachula, Chiapas; 9 de abril de 2026.— El servicio de agua potable en la ciudad será restablecido en su totalidad el próximo lunes 13 de abril, luego de presentar afectaciones derivadas de trabajos de mantenimiento en infraestructura hidráulica.

El director general del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), Héctor Lazos, informó que la disminución en el suministro se originó por labores realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la presa Cecilio del Valle, como parte de un procedimiento anual conocido como “libranza”.



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Estas acciones incluyen la inspección y mantenimiento de canales, tanques y otras instalaciones, lo que reduce temporalmente el flujo de agua disponible para su distribución.Para mitigar el impacto, Coapatap activó una fuente alterna de captación; sin embargo, el servicio ha operado alrededor del 90% de su capacidad debido también a trabajos de dragado en el río, donde se retiran sedimentos que dificultan el proceso de potabilización.Aunque el suministro no se ha interrumpido completamente, algunas colonias principalmente en la zona sur de la ciudad han registrado baja presión, ya que dependen del flujo por gravedad.Ante este panorama, el organismo operador anunció medidas para fortalecer el sistema a corto y mediano plazo. Entre ellas se encuentra la perforación de nuevos pozos, propuesta ya presentada al presidente municipal, Yamil Melgar.De igual forma, se prevé gestionar ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la construcción de una nueva planta potabilizadora, debido a que la actual, en operación desde 1986, presenta desgaste tras años de servicio continuo.El aumento en la demanda de agua potable, impulsado por el crecimiento poblacional que supera los 257 mil habitantes, según el INEGI y la población flotante característica de este municipio fronterizo, ha intensificado la presión sobre el sistema, especialmente durante la temporada de estiaje. EL ORBE/Nelson Bautista