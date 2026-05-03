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SSP Mantiene Compromiso con Profesionalización de Mandos

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*Para Fortalecer Capacidades de Cuerpos Policiales.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 01 de Mayo de 2026.- Con el firme compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de los cuerpos policiales, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, encabezó la entrega de constancias del diplomado “Alta Dirección en Mando Policial” y Condecoraciones en la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Useps).
Acompañado del subsecretario de Seguridad, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; el rector de la Useps, Pablo Filiberto Camacho Aguirre; y el director de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eber Quintero Juárez; Aparicio Avendaño destacó que bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, hoy hay una Secretaría de Seguridad del Pueblo comprometida en impulsar la profesionalización y el desarrollo de los mandos policiales.

Detalló que el diplomado “Alta Dirección en Mando Policial” fortalece las capacidades de las y los subsecretarios, directores, mandos únicos y coordinadores de las diferentes áreas operativas y administrativas de esta institución de seguridad, para brindar una atención eficiente y profesional a la ciudadanía.
Cabe destacar que el diplomado “Alta Dirección en Mando Policial” cuenta con valor curricular y fue impartido por instructores internacionales certificados por Capítulo México del FBI (Buró Federal de Investigaciones), garantizando con ello una formación de alto nivel acorde a los estándares actuales en materia de seguridad.
Finalmente, el titular de la SSP refrendó su compromiso de continuar impulsando programas de capacitación para la formación de liderazgos policiales, a través de una preparación integral, legal, estratégica y con enfoque humanista. Boletín Oficial

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