Trump Asegura que Irán Busca Nuevo Acuerdo de Paz

*Ahora Ataca al Papa León XIII por Criticar la Guerra.

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó este lunes que representantes iraníes habían llamado para lograr un acuerdo de paz después de que las conversaciones en Pakistán terminaran el fin de semana sin llegar a nada.

«Puedo decirles que hemos recibido llamadas de la otra parte. Quieren hacer un trato. Con muchas ganas, con muchísimas ganas», declaró Trump a los periodistas frente al Despacho Oval, sin especificar qué altos responsables habían llamado.

Después, Trump reveló que no habrá acuerdo con Irán hasta que el régimen acepte no tener nunca un arma nuclear: “Irán no tendrá un arma nuclear, y acordamos muchas cosas, pero ellos no aceptaron eso… Si no aceptan, no hay acuerdo. Nunca habrá un acuerdo. Irán no tendrá un arma nuclear”, agregó el mandatario a periodistas de Fox News.

DONALD TRUMP: «NO QUIERO UN PAPA

QUE CRITIQUE AL PRESIDENTE DE EU»

Donald Trump arremetió contra el papa León XIII, el primer pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia católica. Este ataque sin precedentes marca una brecha inimaginable entre la Casa Blanca y el Vaticano.

En una larga y mordaz publicación en Truth, mientras aún viajaba en el Air Force One de regreso de Florida, el presidente estadounidense calificó a León XIII de «débil en el frente criminal y pésimo en política exterior». «Habla del miedo a la administración Trump, pero no menciona el miedo que sintió la Iglesia Católica, y todas las demás organizaciones cristianas, durante la pandemia de covid-19, cuando sacerdotes, ministros y cualquier otra persona fueron arrestados por celebrar servicios religiosos», insistió el magnate, refiriéndose a las recientes declaraciones del pontífice condenando la guerra durante una vigilia de oración especial en la Basílica de San Pedro, al mismo tiempo que Estados Unidos e Irán mantenían fallidas conversaciones de paz en Pakistán.

«Prefiero mucho más a su hermano Luis XIII porque es totalmente MAGA. Lo tiene todo resuelto», insistió Trump, acusando al papa León XIII de «considerar aceptable que Irán posea armas nucleares».

«No quiero un Papa que considere terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciaba sus cárceles y enviaba asesinos, narcotraficantes y criminales violentos a nuestro país», continuó el magnate. «Y no quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me propusieron, con una victoria aplastante: reducir la delincuencia a mínimos históricos y crear el mejor mercado de valores de la historia», acotó.

El presidente estadounidense incluso se atribuyó el mérito de la elección de Louis Prevost como pontífice: «León debería estarme agradecido porque, como todos saben, su nominación fue una sorpresa desconcertante. No figuraba en ninguna lista de papables y fue elegido por la Iglesia únicamente por ser estadounidense; de; hecho, se creía que esta era la mejor manera de gestionar la relación con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano».

«Lamentablemente —continuó Trump—, la actitud de Leo, demasiado débil en los frentes del crimen y las armas nucleares, no me agrada en absoluto. Tampoco me gusta que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un fracasado de la izquierda, uno de los que hubieran querido ver arrestados a fieles y miembros del clero».

«León debería asumir su papel como Papa, usar el sentido común, dejar de congraciarse con la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, en lugar de un político. Este comportamiento le está causando un grave daño y, lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica!», concluyó Trump. Sun