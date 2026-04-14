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Sheinbaum: Debemos Buscar Maneras Para que no Suba la Canasta Básica

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Ciudad de México, 13 de Abril.- Ante el alza registrada en algunos productos de la canasta básica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno debe buscar «todas las maneras» para que no suban los precios.
En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que si su gobierno no estuviera interviniendo, los precios de los combustibles subirían. Denunció que algunos empresarios gasolineros han subido los precios.
«Debemos buscar todas las maneras para que no suban. Ya hubo un ejemplo con lo que hizo el presidente López Obrador, durante 2022 con la guerra en Ucrania, que subieron mucho los precios, principalmente de los granos y de otros productos, también de los combustibles.
«Entonces ya hay un primer ejemplo de lo que se hizo, nosotros seguimos con el PACIC, pero aún así han subido los precios de algunos productos y muchas veces especulación, y nosotros no podemos ser omisos ante la especulación de muchos productos. Entonces, tenemos que sentar a los gasolineros, tenemos que sentar a los productores, a los comercializadores y entre todos hacer un gran esfuerzo por el país y por las familias mexicanas y a eso nos estamos dedicando», declaró la Mandataria federal.
«Nosotros cumplimos con el uso responsable de los recursos y nosotros nos apretamos al máximo para poder apoyar a la gente; garantizar los Programas de Bienestar a los que nos comprometimos (…). Y al mismo tiempo, buscar el apoyo para que no haya inflación porque la inflación afecta mucho a los que menos tienen», añadió. Sun

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