Profeco Exhibirá a Gasolineros que Incrementen de Manera Abusiva los Precios del Combustible

*- La Dependencia Señaló que se Realizarán Operativos Para Vigilar que no Haya Abusos en Contra de Consumidores

*- La Presidenta Adelantó que Realizará Recortes al Gasto Federal Para Mantener Subsidios a la Gasolina

*- Volatilidad del Precio en el Petróleo Obliga a Realizar Ajustes

*REITERÓ QUE POR ACUERDO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SEHIENBAUM Y EMPRESARIOS, EL PRECIO DE LA MAGNA NO REVASARÁ LOS 24 PESOS POR LITRO, LA PREMIUM 29 Y EL DIESEL 28.

Ciudad de México, 13 de Abril.-Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que se va a retomar la campaña para exhibir con lonas a los gasolineros que «se vuelan la barda» en los precios de los combustibles.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que si su gobierno no estuviera interviniendo para apoyar el precio de la gasolina, el precio estaría en más de 30 pesos por litro, mientras que el diésel sobre 32-22 pesos.



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«El precio de la magna no puede pasar de 24 pesos», dijo al destacar los impuestos que se quitan, asociados al precio de los combustibles.Mencionó que en el caso del diésel, se pudo llegar a un acuerdo de 28 pesos por litro, «pero queremos bajarlo más». Informó que esta semana habrá una reunión con los gasolineros para revisar el tema.La Presidenta señaló que volvió a subir ayer el precio del barril de petróleo «por la situación en Irán».——Profeco da seguimiento a precio de la canasta básica por costo de jitomateTambién señaló que se da seguimiento a los precios de productos de la canasta básica porque «el jitomate está muy caro» y «la carne de res subió».La titular del Ejecutivo federal comentó que instruyó al secretario de Hacienda, Édgar Amador, para que se fuera al mercado a constatar los precios. Aseveró que mucho tiene que ver que se aprovechan los comerciantes e intermediarios: «No puede subir la canasta básica».«Nadie se puede aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles», enfatizó la mandataria federal.—–«No cargues aquí», hoy inicia campaña con lonas en gasolinerasEl titular de la Profeco señaló que se fortaleció la estrategia de monitoreo, vigilancia y verificación de las estaciones de servicio, identificando los establecimientos en los que están cobrando «mucho más caro» la gasolina regular y el diésel.«Continúan las mesas de trabajo con el sector, con el objetivo de alcanzar esta semana un acuerdo para estabilizar el precio del diesel en 28 pesos en punto de venta.«Vamos a iniciar a partir de hoy esta estrategia de lonas de: ‘No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios’. El día de hoy vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo que tienen otros precios por un tema de logística», expuso Escalante.«La idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diésel», detalló.Señaló que también hay un mapa virtual para identificar lo precios en las estaciones de servicio. El precio promedio nacional de gasolina regular está en 23 pesos con 69 centavos, informó.SHEINBAUM PROYECTA RECORTES PARAMANTENER SUBSIDIO A GASOLINASCiudad de México, 13 de Abril.-En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizarán recortes a diversos gastos del gobierno federal, para mantener el subsidio a la gasolina y diésel, que es de aproximadamente 5 mil millones de pesos a la semana.«Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad. Estamos cerrando todavía muchos gastos, que decía somos más que franciscanos acá, porque se tienen que reducir los gastos, estamos revisando todos los gastos», dijo.Sin embargo, explicó que no contempla realizar recortes al presupuesto destinado a los programas sociales.«Cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre del 2026, por eso para nosotros es muy importante también el desarrollo económico del país. Porque tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo de Educación, el apoyo a salud los programas de vivienda y la inversión», comentó. Sun